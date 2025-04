Foto di repertorio

FOLLONICA – La Lega Navale Italiana Sezione di Follonica è orgogliosa di annunciare che due giovani atlete del nostro circolo, Giulia Lusini e Camilla Parrinelli, rispettivamente classe 2008 e 2010, sono ufficialmente tra le candidate al prestigioso premio “Velista dell’Anno – Categoria Young”, promosso dal Giornale della Vela.

Nel corso del 2024, Giulia e Camilla hanno ottenuto risultati straordinari nel panorama velico nazionale e internazionale:

• Campionesse del Mondo RS Feva Femminile (Olanda)

• 2° posto all’Autumn Meeting di Riva del Garda

• Campionesse Italiane U17

Due talenti emergenti che, con determinazione, spirito di squadra e passione per la vela, stanno portando il nome di Follonica e della Lega Navale ai vertici della vela giovanile. La società azzurra invita tutti, conoscenti e non, a sostenerle votando al link https://velistadellanno.giornaledellavela.com/i-candidati/ : “Per la nostra sezione è motivo di grande orgoglio vedere due giovani atlete rappresentare al meglio i valori dello sport e dell’amore per il mare”.