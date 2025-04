GROSSETO – Con un gran secondo tempo, la Gea Basketball Grosseto sfiora il colpo a Vaiano, sul parquet del Centro Minibasket Valbisenzio, formazione che occupa la terza posizione in classifica nel girone B del campionato di Divisione regionale 1 (foto d’archivio di Stefano Venezia). I ragazzi di Marco Santolamazza, con una prova di carattere e una gran difesa, sono riusciti a ribaltare, nei secondi 20 minuti, un primo tempo nel quale i padroni di casa sono riusciti a rimanere avanti, con massimo di una decina di punti, grazie a buone giocate. Nella ripresa, però, dopo aver firmato nel terzo quarto un parziale di 14-26, Furi e compagni sono scappati in fuga, rimanendo sempre avanti fino a due minuti dalla sirena, finendo però per perdere a causa degli episodi, dopo sorpassi e controsorpassi tra le due formazioni nel finale di partita. Nell’ ultimo minuto di gioco la Gea è arrivata a -1, Lucchesi ha messo uno dei due tiri liberi a disposizione. Grosseto ha avuto in mano la palla del sorpasso, ma il tentativo da tre punti di Edoardo Furi è andato a sbattere sul ferro e per la Gea è arrivata una sconfitta amara, anche se a conclusione di una gran bella partita.

“Dispiace per il risultato – ha commentato Santolamazza – ma sono contento per l’ottima prestazione fornita dai miei ragazzi, che hanno rispettato il piano partita che era stato preparato in settimana. Per come si era messa la partita, poteva finire tranquillamente a nostro favore, ed è sicuramente una bella soddisfazione aver visto la squadra giocare alla pari sul campo della terza in classifica. Ripeto, peccato per la sconfitta ma la pallacanestro è questa. Abbiamo difeso molto forte e in certi momenti siamo stati veramente spietati nel tiro”.

“Adesso, però, dobbiamo pensare all’ultimo turno casalingo – conclude Santolamazza – che ci metterà di fronte, venerdì sera alle 19,30, alla Laurenziana, in un match fondamentale per l’accesso nei playoff. Nelle battuta conclusive del match di domenica ho perso capitan Furi per un infortunio all’altra caviglia, ma spero di avere buone notizie per il recupero di Mirko Mari”.

I risultati della 28a giornata: Valdelsa-Jokers Legnaia 67-55, Calenzano-Virtus Certaldo 55-74, Maginot Siena-Galli San Giovanni Valdarno 71-92, Valbisenzio-Gea Grosseto 79-77, Synergy Valdarno-Monteroni 90-62, Laurenziana-Poggibonsi 99-73, Sestese-Montespertoli 61-73, Asciano-Union Basket Campi 69-39.

La classifica: Virtus Certaldo 52 punti; Asciano 46; Valbisenzio 36; Montespertoli 34; Monteroni, Galli San Giovanni Valdarno 32; Gea Grosseto, Poggibonsi, Laurenziana 30; Ms Synergy S.Giovanni, Valdelsa 28; Sestese, Calenzano 22; Jokers Legnaia 14; Union Basket Campi Bisenzio 6; Maginot Siena 4.

Valbisenzio-Gea Grosseto 79-77

VALBISENZIO: Navicelli 7, Lucchesi 22, Eufemia, Chiti 15, Biagi, Venturini Degli Esposti 2, Sarti 16, Musolesi, Bibaj 2, Acciaoli 11, Bonari 12. All. Bertini.

GEA GROSSETO: Scurti 21, Ignarra 2, Furi 13, Biagetti 8, Liberati 4, Romboli 2, Mazzei 7, Ense 19, Baccheschi. All. Marco Santolamazza.

ARBITRI: Marini di Pisa e Luciano di Camaiore.

PARZIALI: 16-14, 34-27; 48-53.

USCITI PER FALLI: Chiti.