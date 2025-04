CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si è svolta questa mattina, presso il Bagno Bruna di Castiglione della Pescaia, una delle tappe maremmane della campagna nazionale “Spiagge e Fondali Puliti”, promossa da Legambiente. Un’iniziativa che, come ogni anno, ha visto protagonisti studenti, volontarie e volontari impegnati in prima linea nella raccolta dei rifiuti abbandonati lungo la costa, con l’obiettivo di tutelare uno degli ecosistemi più fragili e preziosi: il mare.

La conferenza stampa ha aperto la giornata, dando voce a istituzioni, scuole e realtà locali che hanno sposato il progetto. Sono intervenuti: Elena Nappi, sindaca di Castiglione della Pescaia; Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente; Edoardo Brusco, presidente del consorzio “Il Cormorano”; Agostino Piscopo, comandante della Capitaneria di Porto; Daniela Bilgini, preside dell’Istituto Orsino Orsini; Luana Papetti per l’associazione TartAmare; Alessandra Biondi, sindaca di Civitella Paganico e presidente del consiglio direttivo Ato Toscana sud.

“Questa mattina – ha dichiarato Angelo Gentili – siamo stati a Castiglione della Pescaia non solo per ripulire un tratto di costa, ma per lanciare un messaggio forte e chiaro: non c’è più tempo da perdere. La crisi climatica e l’inquinamento dei nostri mari richiedono un impegno collettivo e continuo, a partire dai più giovani. È bello vedere studenti e studentesse protagonisti di un’azione che non è solo simbolica, ma concreta ed educativa. Dobbiamo investire su questi momenti di cittadinanza attiva, perché è da qui che passa la vera rivoluzione ecologica”.

“Una tradizione che si rinnova da tanti anni – ha sottolineato la sindaca Elena Nappi -, un appuntamento fisso nelle tappe che costantemente percorriamo all’insegna della sostenibilità, dell’educazione civica e dell’economia circolare che grazie alla guida di Legambiente portiamo avanti con tenacia e grande entusiasmo. I cambiamenti climatici in atto e la nocività della attività antropiche ci dimostrano che non possiamo più rinunciare a scelte responsabili e consapevoli ogni giorno ed in ogni azione che mettiamo in campo, ecco perché iniziative come questa sono necessarie ed efficaci per raggiungere obbiettivi ambientalmente sostenibili”.

A margine della conferenza stampa, armati di guanti, pinze e sacchi, le bambine e i bambini e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Orsino Orsini si sono messi al lavoro per liberare la spiaggia dai rifiuti, dimostrando che cura del territorio, educazione ambientale e senso civico possono – e devono – camminare insieme. L’iniziativa ha evidenziato come, nonostante la bellezza naturale della nostra costa, sia fondamentale un impegno continuo per preservarla, evitando di cadere nell’indifferenza. Un altro tema centrale è stato il sostegno alla protezione delle tartarughe marine, con la partecipazione dell’associazione TartAmare, che ha parlato delle azioni necessarie per preservare questo straordinario essere vivente.

L’iniziativa di oggi non è stata solo una giornata di pulizia, ma un potente richiamo alla responsabilità collettiva. Ogni gesto, ogni sacchetto, è stato un passo verso un futuro in cui la cura per il nostro ambiente non sia più un’opzione, ma una priorità. L’entusiasmo dei giovani, insieme al sostegno delle istituzioni e delle realtà locali, ricorda che la vera forza del cambiamento nasce dalla consapevolezza e dall’azione concreta. La rivoluzione ecologica passa attraverso ogni gesto di cura e ogni scelta responsabile che facciamo, per un futuro che non solo difenda, ma restituisca al nostro mare la sua bellezza incontaminata.