CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Blue Factor Castiglione e MD Circolo Pattinatori Grosseto recuperano martedì sera, alle 20, sulla pista di Casa Mora, l’incontro della quinta giornata di ritorno del campionato di serie B programmato inizialmente per sabato scorso. Il quintetto biancoceleste di Federico Paghi si presenta questo appuntamento dopo aver subito la prima sconfitta del campionato contro i Pumas, mentre la compagine grossetana di Marco Zanobi è reduce da una bella vittoria contro il CGC Viareggio per 10-9, al termine 50 minuti gagliardi, giocati a ritmi altissimi. Nella lista dei convocati per la partita odierna c’è tra l’altro anche il portiere Gabriele Irace, classe 2002, che con la sua esperienza potrà dare un maggiore tasso tecnico alla retroguardia biancorossa. Da ora in poi, visto che il campionato di serie A1 per il Grosseto si è concluso con la salvezza sulla pista di Novara, il portiere follonichese sarà a disposizione dell’MD, per cercare di aiutarlo a centrare l’obiettivo dei playoff.