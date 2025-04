FOLLONICA – Giornata dedicata alla salute alla sala Tirreno. Il Lions Club Alta Maremma ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Follonica, un importante convegno dal titolo “Salviamoci la pelle”.

Dopo il saluto dell’assessore Eleonora Goti, si è tenuto l’incontro introdotto e moderato dal presidente del Lions Claudio Pacella. È intervenuto Roberto Cavagna, dermatologo, sul tema “salute della pelle, rischi e pericoli. Integrazione orale e cosmetica. Prevenzione e diagnosi oncologica”.

“Nel suo appassionante intervento – dichiara Lions – ha evidenziato l’importanza della pelle, la nostra corazza, e della sua cura e protezione. La prevenzione è essenziale per combattere i melanomi in notevole aumento perché è aumentata l’aspettativa di vita e quindi è maggiore l’esposizione a fattori ambientali: raggi uv, inquinamento, variazioni climatiche; a fattori comportamentali: dieta, stress, mancanza di sonno; a fattori ormonali: la loro variazione con l’invecchiamento.

Importante è la protezione, soprattutto nella nostra zona dove il sole è sempre presente e la prevenzione facendosi controllare periodicamente, perché il melanoma è un male silente, quando si manifesta è troppo tardi. Di particolare rilievo è l’attività che svolge il dottor Cavagna nelle scuole di Follonica e Grosseto per la prevenzione e nei corsi di formazione per operatori sanitari”.

In seguito Renzo Giannoni, presidente Lilt Grosseto ha parlato di “40 anni di prevenzione oncologica sul territorio”.

“Nella sua interessante relazione – commenta l’associazione – ha fatto conoscere una realtà del nostro territorio presente a Grosseto con i suoi ambulatori dotati di apparecchiature di avanguardia e professionisti di primo piano per prestazioni gratuite, che si affiancano alla sanità pubblica per attenuare le lunghe liste di attesa. L’associazione è sostenuta da Banca Tema, Fondazione Cassa di Risparmio e una piccola quota associativa. La Lilt è attiva nella prevenzione primaria: attraverso una corretta informazione per una corretta alimentazione, attività fisica, lotta al tabagismo, nutrizionista, fisioterapista; nella Prevenzione secondaria: diagnosi precoci per senologia, ginecologia, dermatologia, cavo orale, urologia, gastroenterologia, tiroide, colon retto, cardiologia, otorinolaringoiatra; prevenzione terziaria: si prende cura del malato e degli aspetti riabilitativi (fisici, psicologici e sociali), dei loro familiari e della ricerca scientifica. Il telefono per prenotare le visite: 0564 453261”.