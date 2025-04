GROSSETO – Giornata di grande sport al PalaGolfo di Follonica al raduno giovanile di volley 3×3 Giovani Marmotte, giunto alla terza edizione. Uno staff allegro, coeso ed affettuoso guidato dalla nostra Responsabile Elisabetta Alberti, ha accompagnato le più piccole in una giornata impegnativa di gare.

Con grande partecipazione in due delle tre categorie presenti al torneo, la Pallavolo Grosseto si è nuovamente distinta, infatti sia le Farfalle di Simona Faragli categoria White che il team di Federica Brizzi per la categoria primo Livello, hanno conquistato entrambe il primo posto.

“Un sacco di maglie fucsia in terra follonichese – ha commentato la società grossetana – le piccole atlete sono state seguite oltre che dalle loro coach, anche da Caterina Martini, oramai una certezza in quanto a sorrisi teneri per ogni cucciolo di Pallavolo Grosseto; ma anche da Francesca Macchi, libero della nostra Luca Consani di Serie D e Ginevra Zambianchi con Fiamma Boccini dell’under 12 a cui vanno i nostri ringraziamenti.

Un grazie alla Pallavolo Follonica per l’invito, ai genitori delle bimbe per le belle foto e adesso, prossimo appuntamento al PalaAzzurri con la terza Tappa del nostro “Trofeo Città di Grosseto” domenica 27 aprile”.

Due bei risultati anche dai campionati giovanili. Sabato scorso al Palazzetto Azzurri a Grosseto, nel campionato provinciale Uisp, vittoria per 3-1 delle Under 14 “nere” e le coetanee del Volley Massa Marittima Asd, ovvero le big del torneo. Doveva essere una battaglia sportiva ed è stata proprio così, con spettacolo, belle giocate e combattività fino alla fine. “In queste partite la differenza tra vincere e perdere è minima – ha commentato Mister Corridori – e devo dire che le mie ragazze hanno offerto una grandissima prestazione, senza mollare neanche un centimetro sia mentalmente che fisicamente. Adesso testa ai play off”.

Domenica 13 a Marina di Grosseto nella Palestra comunale di Via Maroncelli, gran bella vittoria per le Under 13 Giorgio Peri, che hanno sconfitto 2-1 la squadra di casa dell’Invicta Volleyball, che accedono così alla finale per il nono posto del Basso Tirreno contro il VBC Cascinese. Queste le parole del coach Elisabetta Alberti: “Le ragazze oggi sono scese in campo determinate a far bene, alcune di loro stanno affrontando due campionati e la stanchezza in certi momenti si è fatta sentire. Tuttavia non hanno mollato, sfoderando attacchi vincenti e buoni recuperi in difesa. Le bimbe sono cresciute e sono molto soddisfatta del nostro percorso insieme”.

Queste le atlete a disposizione: Elena Gemignani, Anna Deiana, Gemma Spernanzoni, Giada De Falco, Viola Duchini, Sofia Manaschi, Viola Angeletti e Melissa Stefi.