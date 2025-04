GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno:

Oggi si celebra Santa Liduina, vergine olandese vissuta nel XIV secolo. Rimasta paralizzata a seguito di un incidente sul ghiaccio all’età di 15 anni, dedicò la sua esistenza alla preghiera e alla carità, diventando un simbolo di fede e resistenza alle sofferenze.

Orari di alba e tramonto a Grosseto:

Alba: 06:30

Tramonto: 19:55

Nati oggi:

Christiaan Huygens (1629), matematico e fisico olandese, celebre per i suoi studi sulla luce e per l’invenzione dell’orologio a pendolo.

Robert Doisneau (1912), fotografo francese, noto per le sue immagini poetiche della vita quotidiana a Parigi.

Ritchie Blackmore (1945), chitarrista britannico, fondatore dei gruppi rock Deep Purple e Rainbow.

Silvio Muccino (1982), attore e regista italiano.

Miriam Leone (1985), attrice e conduttrice televisiva italiana, vincitrice di Miss Italia 2008.

Accadde oggi:

1865: Il presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln viene ferito mortalmente a teatro; morirà il giorno seguente.

1912: Il transatlantico Titanic colpisce un iceberg nell’Oceano Atlantico; affonderà nelle prime ore del 15 aprile.

1981: Lo Space Shuttle Columbia conclude con successo la sua prima missione orbitale.

Curiosità sulla Maremma: Capalbio

Oggi esploriamo il comune di Capalbio, situato nella parte meridionale della provincia di Grosseto. Conosciuto come la “piccola Atene” per il suo patrimonio artistico e culturale, Capalbio è celebre per il suo centro storico medievale, racchiuso da mura perfettamente conservate che offrono un suggestivo camminamento panoramico. Da visitare la Rocca Aldobrandesca, simbolo del borgo, e il Giardino dei Tarocchi, un parco artistico ideato dall’artista franco-americana Niki de Saint Phalle, popolato da gigantesche sculture ispirate alle figure dei tarocchi. Capalbio è inoltre rinomato per le sue spiagge incontaminate e per la riserva naturale del Lago di Burano, gestita dal WWF, un’oasi di biodiversità che ospita numerose specie di uccelli migratori.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.