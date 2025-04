CASTEL DEL PIANO – Mercoledì 16 aprile alle ore 18, presso il circolo Pd “M. Pieri” di Castel del Piano (Piazza Garibaldi 9A), il coordinamento di zona del Partito democratico Amiata grossetana organizza un incontro pubblico dal titolo “Appunti per la scuola di oggi e domani”.

Un’occasione importante per confrontarsi direttamente con l’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini, per parlare di scuola pubblica, tra presente e futuro, soprattutto nelle aree interne come l’Amiata.

Si parlerà di criticità, opportunità, nuove sfide e soluzioni possibili. Ma soprattutto, si ascolteranno idee, proposte, domande: l’evento è aperto a tutti, in particolare a docenti, studenti, famiglie, operatori scolastici e cittadine e cittadini interessati al tema dell’istruzione.

Modera Lucia Tosini, responsabile scuola del Pd provinciale di Grosseto. Introduce Federico Badini, coordinatore di zona del PD Amiata Grossetana.

Durante l’incontro sarà anche possibile aderire o rinnovare la tessera del Partito democratico per l’anno 2025.