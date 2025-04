RISPESCIA – La Bandabardò, storica band che in oltre 30 anni di carriera ha cavalcato centinaia di palchi, torna a Festambiente, il festival nazionale di Legambiente, con un attesissimo live in programma il 10 agosto.

Giunto alla sua trentassettesima edizione, diventato negli anni un autentico punto di riferimento per la sostenibilità e la cultura ambientale, il festival andrà in scena dal 6 al 10 agosto nella storica cittadella ecologica di Rispescia, in provincia di Grosseto.

La band toscana presenterà dal vivo “Fandango”, il nuovo album di inediti uscito lo scorso 28 marzo per Otrlive, distribuito da Ada/Warner Music Italy.

“Con il Fandango Summer Tour 2025, la Bandabardò torna a stringere il legame con il pubblico, offrendo uno spettacolo che unisce energia travolgente, musica e un pizzico di quella sana follia che da sempre caratterizza la loro storia – dichiarano gli organizzatori -. Sul palco, Finaz sarà la voce principale, accompagnato dagli altri membri storici: Orla, Bachi, Nuto, Pacio e Ramon, che talvolta – oltre a suonare – lo sostituirà alla voce, e Cantax alla supervisione dei suoni. La scaletta del concerto comprenderà i brani più amati dal pubblico, alcune rarità del loro repertorio e, naturalmente, i nuovi pezzi tratti dall’album”.

“Fandango” è un viaggio musicale che racconta il trambusto della vita, tra momenti di confusione e scintillante follia. Un disco che segna una vera e propria rinascita artistica e personale per la band, capace di rinnovarsi pur restando fedele alla propria identità. L’impronta è chiara: raccontare piccole storie per parlare di grandi temi, dalla guerra all’ambiente, dalla solidarietà all’amore.

“Siamo felici e orgogliosi di annunciare il ritorno della Bandabardò sul palco di Festambiente – afferma Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e membro della segreteria nazionale di Legambiente -. La loro energia, la loro storia e la loro musica rappresentano perfettamente lo spirito del nostro festival: un intreccio di impegno, allegria e partecipazione. Dopo anni di grande affetto reciproco, ritrovarli in tour con un nuovo album è un’emozione speciale. Sarà una serata indimenticabile, un’esplosione di suoni e vita all’interno della nostra cittadella ecologica, che ogni anno si riempie di musica per promuovere un mondo più giusto e sostenibile”.

“Festambiente 2025 proporrà un programma ricco e variegato, con dibattiti, laboratori, spettacoli, attività per bambine e bambini, proiezioni cinematografiche, momenti dedicati all’enogastronomia sostenibile. Il festival si conferma come spazio di riferimento nazionale per chi crede nella transizione ecologica e vuole contribuire a costruire un futuro più equo e consapevole. Tra i grandi temi in primo piano ci saranno le energie rinnovabili, l’economia circolare, l’agroecologia, il turismo sostenibile, la mobilità sostenibile, le buone pratiche territoriali e le esperienze virtuose da cui trarre ispirazione”.

Al centro dell’edizione anche l’attenzione alla sostenibilità degli eventi, con il ritorno della Scuola di ecoeventi, promossa da Legambiente, Italiafestival e Università di Siena, un campus pensato per formare nuove figure professionali nel settore culturale (www.eventisostenibili.legambiente.it)”. Non mancheranno, infine, i padiglioni espositivi dedicati ad agroecologia, agroenergie, economia circolare, parchi e aree protette, ambasciatori del territorio di Legambiente.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del festival: www.festambiente.it.