GROSSETO – Si chiude con due risultati utili l’annata degli Under 19 maremmani, entrambi impegnati in casa nella 26esima e ultima giornata del girone f del campionato nazionale.

Una bella vittoria per la formazione del Follonica Gavorrano, che tra le mura amiche batte il Seravezza per 3-2 grazie ai gol di Pallini e Giannoni, autore di una doppietta. Settimo posto a quota 32 punti per i ragazzi di Pagliarini.

“Nel primo tempo abbiamo giocato veramente bene – commenta mister Daniele Pagliarini – Abbiamo avuto tante occasioni da gol. Siamo stati molto aggressivi e siamo passati in vantaggio con Pallini, raddoppiando con Giannoni. Allo scadere del primo tempo abbiamo preso gol su calcio di punizione. Prima dell’intervallo abbiamo fatto un’azione magistrale, partendo dalla difesa con Picci e Miccoli, poi Giannoni ha fatto un bel gol con un pallonetto. Nella ripresa gli avversari hanno inserito forze fresche e si sono riversati in attacco per cercare di recuperare. Abbiamo subito la loro offensiva, ma ci siamo difesi bene senza grossi patemi. Hanno trovato il gol del 3-2 nei minuti di recupero, poi la partita si è chiusa. Si conclude dunque così il campionato, siamo molto soddisfatti del percorso della squadra. I ragazzi da inizio anno sono cresciuti e la squadra ha raggiunto un livello importante, il merito è loro che sono eccezionali, siamo molto orgogliosi”.

Segno X invece per gli Juniores del Grosseto, che hanno impattato 1-1 contro la peggio classificata Pistoiese.

FOLLONICA GAVORRANO: Comparini, Simoncini, Stefanini, Miccoli, Cozzatelli, Picci, Mancinelli, Sorvillo, Giannoni (2), Marcatili, Pallini (1). A disposizione: Carmisano, Di Cola, Chinellato, Roncalli, Ghirlandini, Piciollo, Colombo, Calvi. All. Pagliarini.

SERAVEZZA POZZI: Gazzoli, Bertilotti, Lari, Rolla, Simonelli, Botrugno, Giannotti, Matrizi, Conde, Cini, Fommei. A disposizione: Pianti, Manfredi, Alberti, Angelotti, Baldoni, Checchi, Masala, Pellegrini. All. Taurino.

La classifica finale:

Livorno 52 punti; Fezzanese 49; Tau Altopascio 45; Grosseto 42; Figline 37; Pistoiese 36; Follonica Gavorrano 32; Seravezza 28; Prato 22; Zenith Prato 18; Ghiviborgo 11; Tuttocuoio 1 (fuori classifica: Pontedera 28)