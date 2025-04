GROSSETO – Bellissima esperienza per gli Under 14 del Grosseto Rugby Club, che hanno partecipato ad un torneo in Francia a Draguignan, in Provenza, con i coetanei del Tirreno Rugby Club. Due su cinque i grossetani convocati per l’occasione, ovvero Aiace Golini e Matteo Madeddu, ma solo quest’ultimo è sceso in campo a correre e faticare contro i rivali d’oltralpe, a causa di un acciacco capitato all’ultimo a Golini. Nove le squadre partecipanti, divise in due gironi: i tirrenici erano nel gruppo 1 coi locali del Draguignan, i Gemenos, il saint maximin e l’Rc Draguignan, mentre nel girone 2 militavano Brignoles Provence XV, XV du Coudon, Le Carf e Rchcc. Positivo il bilancio, con tre vittorie e due sconfitte (di misura quella coi padroni di casa, ottimi in difesa, dimostrando di potersela giocare fino in fondo con squadre di alto livello), ma soprattutto con un ottimo comportamento atletico con un amalgama sempre maggiore, ma anche mentale di fronte ad alcuni episodi arbitrali di dubbia correttezza. Dolceamaro il quarto posto finale, in un finale di match sul 14-14 e con almeno una meta valida per i grossetani, annullata. Vittoria finale al Draguignan padrone di casa e maestro di sportività, che ha riservato un trattamento eccellente per gli ospiti italiani e agli allenatori Enrico, Mattia e coach Marco.

Continuano per il meglio gli allenamenti della sezione femminile grossetana; sette le atlete all’appello della sessione di martedì, a base di sola atletica dalle 19,30 alle 20,30 e dodici a quella di giovedì. Come sempre, porte apertissime per chi volesse provare lanci e placcaggi.

Un piccolo grande diversivo per le maremmane: coach Valeria Comandi assieme alle giocatrici Noemi e Martina parteciperanno ad un puntata dí Mondorugbystico, trasmissione condotta da Nicola Paragona con Paolo Fuggita come opinionista, che da voce e visibilità a tutti gli appassionati, genitori, atleti, ragazze, dirigenti, arbitri e tutti coloro che ruotano attorno alla palla ovale; sarà presente anche il campione Marco Anversa.