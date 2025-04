CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «I fossi sono pieni, a breve ci attendiamo allagamenti per scantinati, garage e appartamenti al piano terra. Intanto dal soffitto della scuola filtra acqua». È un nostro lettore di Castiglione della Pescaia a lamentare la situazione.

«Viviamo a Pian d’Alma, e ogni volta che piove un po’ di più i fossi si pienano sino a straripare. Purtroppo una situazione che si ripete perché servirebbero lavori alla foce dell’Alma. I campi sono zuppi, e l’acqua è a pochi centimetri dal bordo strada. Quando strariperà troverà terra fradicia che non potrà assorbire e il rischio è che allaghi le case, i garage, ma anche i pollai dove si trovano gli animali».

«Tra l’altro – prosegue il nostro lettore – mia moglie in questo momento è a scuola per i ricevimenti pomeridiani dei ragazzi delle scuole medie, in via Kennedy, e la situazione è quella che vedete in foto: secchi e bacinelle per contenere la pioggia che scende dal soffitto e dal tetto».