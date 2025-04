GROSSETO – Scene da Far West ieri notte a Grosseto nella zona di via Santerno. Decine di ragazzi si sono fronteggiati in una rissa tra calci e pugni con alcuni giovani che sono rimasti feriti a terra per gli scontri.

La situazione è stata denunciata anche da Lorenzo Mancineschi sulla sua pagina Facebook Il Giornalista Scomodo.

La rissa è scoppiata all’esterno di un locale grossetano nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile e ha coinvolto ragazzi italiani del posto e del nord. Nei video girati da alcuni passanti si vedono scene di violenza.

Una ragazza che era presente ha raccontato: «Siamo rimasti colpiti da questa violenza inaudita e ci siamo impauriti». Secondo diverse testimonianze i ragazzi che si sono fronteggiati sono tutti italiani.

Alcuni genitori che si sono recati sul posto e che hanno poi parlato co i loro figli hanno espresso preoccupazione per una situzione ritenuta molto grave. «Non è la prima volta che accade anche se ieri sera ci sono stati episodi molto brutti».