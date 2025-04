GROSSETO – Trasferta da applausi per la pugilessa della Fight Gym Rachele Perna, che ha bissato il successo ottenuto venerdì scorso imponendosi, ancora una volta, nella categoria dei kg. 63. Un successo maturato contro la pari peso iberica Iratxe Martinez Rodriguez al dual match svoltosi sul ring di Latina appunto contro una rappresentativa spagnola, per un memorabile debutto in maglia azzurra.

La grossetana, studentessa dell’Istituto Commerciale Sportivo Fossombroni, accompagnata da Emanuela Pantani, è stata convocata nell’occasione a collaborare nella conduzione della squadra con il tecnico Giulio Coletta; nelle due prove si è distinta imponendo sempre il suo pugilato in un confronto condotto a distanza, con il jab sempre pronto ad aprire la strada al destro che lasciava il segno. A conclusione, Rachele Perna è stata riconosciuta e premiata come miglior atleta del torneo.