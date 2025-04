GROSSETO – La settimana da lunedì 14 a domenica 20 aprile 2025 si preannuncia variabile sulla provincia di Grosseto, con alternanza di piogge, rovesci e momenti di sole. Le temperature si manterranno su valori primaverili, con massime tra i 15°C e i 20°C.

Lunedì 14 aprile

Giornata instabile con piogge diffuse su tutta la provincia. Le precipitazioni saranno più intense nel pomeriggio, soprattutto nelle aree interne e montane. Temperature massime intorno ai 16°C. Probabilità di pioggia: 80%.

Martedì 15 aprile

Cieli molto nuvolosi con rovesci sparsi, in attenuazione verso sera. Le zone costiere potrebbero vedere schiarite nel tardo pomeriggio. Temperature massime tra 17°C e 18°C. Probabilità di pioggia: 70%.

Mercoledì 16 aprile

Tempo variabile con alternanza di nubi e schiarite. Possibilità di piogge deboli nelle ore centrali della giornata, soprattutto nelle zone interne. Temperature massime intorno ai 18°C. Probabilità di pioggia: 60%.

Giovedì 17 aprile

Cieli parzialmente nuvolosi con ampie schiarite nel pomeriggio. Bassa probabilità di precipitazioni. Temperature in lieve aumento, con massime fino a 19°C. Probabilità di pioggia: 30%.

Venerdì 18 aprile

Giornata soleggiata con qualche nube sparsa. Assenza di precipitazioni. Temperature massime tra 19°C e 20°C. Probabilità di pioggia: 10%.

Sabato 19 aprile

Mattinata serena, ma aumento della nuvolosità nel pomeriggio con possibilità di piogge leggere in serata. Temperature stabili. Probabilità di pioggia: 40%.

Domenica 20 aprile

Cieli coperti con piogge intermittenti durante la giornata. Le precipitazioni saranno più probabili nelle zone interne e montane. Temperature massime intorno ai 17°C. Probabilità di pioggia: 70%.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo