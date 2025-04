GROSSETO – Per la nostra rubrica Maremma com’era vi proponiamo una foto scattata all’ex Convitto dei salesiani. L’attuale parcheggio interno dell’Istituto Magistrale, in via Porciatti a Grosseto, allora era adibito a campo di calcio. «Non dimentichiamoci, infatti, che il Convitto ospitava solo maschi» ricorda la lettrice che ci ha mandato l’immagine.

La foto ci è stata mandata da Leda Ciacci, figlia di Mario Ciacci, che all’epoca frequentava il convitto.

