GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno:

Oggi si celebra la Domenica delle Palme, che ricorda l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Inoltre, si commemorano San Martino I, papa e martire, e Sant’Orso, vescovo di Ravenna.

Orari di alba e tramonto a Grosseto:

Alba: 06:30

Tramonto: 19:55

Nati oggi:

Antonio Meucci (1808), inventore italiano, noto per i suoi contributi nello sviluppo del telefono.

Samuel Beckett (1906), scrittore e drammaturgo irlandese, premio Nobel per la letteratura.

Giorgio Bassani (1916), scrittore italiano, autore de “Il giardino dei Finzi-Contini”.

Ivano Bordon (1951), ex portiere della nazionale italiana di calcio.

Rudi Völler (1960), ex calciatore e allenatore tedesco.

Accadde oggi:

1204: Costantinopoli viene conquistata durante la Quarta Crociata.

1870: Fondazione del Metropolitan Museum of Art a New York.

1970: Esplosione a bordo dell’Apollo 13; l’equipaggio riesce a tornare sulla Terra grazie a manovre d’emergenza.

1986: Papa Giovanni Paolo II visita la sinagoga di Roma, primo pontefice a farlo nella storia.

Curiosità sulla Maremma:

Oggi esploriamo il comune di Capalbio, situato nella parte meridionale della provincia di Grosseto. Conosciuto come la “piccola Atene” per il suo patrimonio artistico e culturale, Capalbio è famoso per il suo centro storico medievale ben conservato, le mura fortificate e la Rocca Aldobrandesca. Nelle vicinanze si trova il suggestivo Giardino dei Tarocchi, un parco artistico ideato dall’artista franco-statunitense Niki de Saint Phalle, che ospita enormi sculture ispirate alle carte dei tarocchi. Capalbio è anche rinomato per le sue spiagge incontaminate e la riserva naturale del Lago di Burano, gestita dal WWF, che offre un habitat ideale per numerose specie di uccelli migratori.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.