GROSSETO – Un gesto di solidarietà arriva dal Tiro a Segno di Grosseto, che in un momento di particolare difficoltà ha deciso di stringersi attorno a mamma Irene, dimostrando quanto lo sport possa essere veicolo di valori umani profondi. Il presidente Vincenzo Tenuzzo, insieme a tutto il consiglio direttivo, ha scelto non solo di esprimere la propria vicinanza, ma anche di agire concretamente.

Il Tiro a Segno ha infatti acquistato 15 “sacchetti del cuore”, realizzati con cura e sensibilità dai ragazzi della Fondazione Il Sole: il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto interamente a Irene. Ma non è tutto: l’intero incasso del Trofeo Granducato di Pistola, svoltosi oggi, 13 aprile, è stato destinato alla stessa causa, per un totale di 500 euro, che saranno devoluti tramite bonifico alla Confraternita di San Sigismondo di Cinigiano, a sostegno diretto della mamma in difficoltà.

“La solidarietà è parte integrante del nostro modo di intendere lo sport – ha dichiarato il presidente Vincenzo Tenuzzo – Non potevamo restare indifferenti davanti a una situazione come quella di Irene. Abbiamo voluto dare un segnale concreto, un piccolo gesto che speriamo possa fare la differenza. Lo sport unisce, sostiene e abbraccia chi ha più bisogno.”

Un gesto che fa bene al cuore e che dimostra come, anche attraverso una disciplina come il tiro a segno, si possano colpire i bersagli più importanti: quelli della solidarietà e dell’umanità.