GROSSETO – Un intervento di particolare delicatezza e complessità ha visto protagonisti, nel pomeriggio odierno, due mezzi della Croce Rossa Italiana – Comitato di Grosseto – e otto volontari specializzati. «La squadra – racconta la stessa Cri – è stata attivata su richiesta della Centrale Operativa 118 per gestire le dimissioni di una paziente in condizioni di grave obesità dal Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto, con destinazione il comune di Gavorrano».

«Per garantire il trasporto in sicurezza, è stato necessario ricorrere a specifiche attrezzature sanitarie: una barella bariatrica, progettata per sostenere pazienti con peso corporeo elevato, e un toboga – una barella rigida e contenitiva in acciaio normalmente in dotazione alla squadra Opsa (Operatori polivalenti di salvataggio in acqua) della Croce Rossa».

«L’intervento, nonostante la sua complessità logistica e tecnica, si è svolto con efficienza e senza particolari criticità, grazie alla competenza e alla preparazione dei volontari coinvolti. Un sentito ringraziamento va a tutto il personale impegnato, esempio concreto di professionalità, dedizione e capacità operativa al servizio della comunità» conclude la Cri.