Foto di repertorio

GROSSETO – Dal rettangolo verde dell’Ostiamare arriva la nona sconfitta in campionato per un Grosseto aggressivo e volenteroso, che però deve arrendersi ai legni e all’acuto di Camilli (foto d’archivio di Paolo Orlando). Nella 31esima giornata finisce 1-0 per i laziali del presidente Daniele De Rossi, mentre i maremmani si vedono agganciare dal Siena al quinto posto, sempre più distanti dalle altre rivali della zona playoff.

Gara inizialmente vivace soprattutto grazie agli ospiti, che collezionano chance in attacco e scheggiano prima la traversa e poi un palo; ma proprio quando i padroni di casa sembrano in maggiore difficoltà, arriva l’azione che innesca il tocco del vantaggio griffato Camilli, da una respinta di Raffaelli. Nella ripresa il Grifone cerca di raddrizzare il match ma senza la giusta lucidità, rischiando anche un paio di volte in difesa.

OSTIAMARE: Morlupo, Cabella, Pinna, Frosali, Lazzeri, Kouko, Rasi, Proietti, Persichini, Maye, Pontillo. All. Minincleri.

GROSSETO: Raffaelli, Guerrini, Possenti, Bolcano, Macchi, Caponi, Sabelli, Sacchini, Senigagliesi, Riccobono, Marzierli. A disposizione: Piersanti, Chrysovergis, Sabattini, Nunziati, Dierna, Benucci, Grasso, Gnazale, Di Meglio. All. Consonni.

ARBITRO: Saffioti di Como; Saracino di Ragusa e Fiore di Messina.

MARCATORI: 43′ Camilli.