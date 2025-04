CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si ferma la corsa alle finali scudetto degli Under 17 della Blue Factor: nel girone a tre, fatale la sconfitta a Viareggio contro i Pumas per 6-4. Gara combattuta, ma con i versiliesi sempre avanti. Il Castiglione ha cercato di ribattere, con il primo tempo chiuso dai padroni di casa sul 4-3. Tripletta per Diego Bracali e gol di Lorenzo Turbanti.

Vittoria nell’andata della finalina zonale per gli Under 15: a Viareggio contro l’Spv il Castiglione s’impone per 7-3. Gara sempre condotta dai biancocelesti avanti 4-2 alla fine del primo tempo. 4 gol per Diego Bracali e tripletta per Lorenzo Turbanti.

Campionato Under 17 – zona 4

Pumas Ancora Viareggio-Blue Factor Castiglione 6-4

PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Matteo Davanzo, (Jacopo Gilioli); Edoardo Barsotti, Giovanni Pesavento, Matteo Remedi, Lorenzo Bernardo Benvenuti, Domenico Cupido, Natan Francesconi, Gregorio Tonelli, Manuel Paolinelli. All. Mirko Bertolucci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shareef, (Alexander Krocka); Lorenzo Turbanti, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Tommaso Bracali, Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Francesco Cornacchini, Filippo Giabbani. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Franco Ferrari di Viareggio.

RETI: pt (4-3) 7’37 Remedi (V), 8’41 D.Bracali (C), 9’27 Remedi (V), 10’28 Benvenuti (V), 10’58 D.Bracali (C), 12’02 Remedi (V), 15’06 D.Bracali (V); st 0’22” e 8’43 Pesavento (V), 10’44 Turbanti (C).

Classifica finale

Pumas A. Viareggio, Hc Castiglione 25 punti; Versilia H. Forte 20; Sarzana, Spv Viareggio 9; Follonica 0

Playoff

1a giornata 25 febbraio

Mt Versilia Forte dei Marmi-Pumas A. Viareggio 3-1

2a giornata 13 marzo

Mt Versilia Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione 3-3

3a giornata 26 marzo

Blue Factor Castiglione-Pumas A. Viareggio 3-3

4a giornata 30 marzo

Pumas A. Viareggio-Mt Versilia Forte Marmi 2-2

5a giornata 6 aprile

Blue Factor Castiglione-Mt Versilia Forte Marmi 3-3

6a giornata 13 aprile

Pumas Ancora Viareggio-Blue Factor Castiglione 6-4

Classifica finale

Forte dei Marmi (4) 6 punti; Pumas Viareggio (4) 5; Hc Castiglione (4) 3

Campionato Under 15 – zona 4

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-7

SPV VIAREGGIO: Nicola Mutti, (Ryan Cinquini); Federico Paolinelli, Martina Cupido, Enea Sbrana, Gianluca Squeo, Loreno Giorgio Triglia, Matteo Galimberti, Tommaso Barsacchi. All. Massimo Mori.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alexander Krocka, (Michele De Salvatore); Filippo Giabbani, Lorenzo Turbanti, Lorenzo Cornacchini, Thomas Nucci, Diego Bracali, Mattia Sforzi, Lorenzo Rosadini. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Mattia Menegatti di Viareggio.

RETI: pt (2-4) 2’50 e 4’13 Turbanti (C), 4’58 Galimberti (V), 7’14 e 11’00 Bracali (C), 15’56 pp Cupido (V); st 1’35 e 7’36 Bracali (C), 13’56 Paolinelli (V), 16’49 Turbanti (C).

Classifica finale

Hc Castiglione 36 punti; Spv Viareggio 30; Sarzana 18; Cp Grosseto 15; Rotellistica Camaiore 12; Cgc Viareggio 10; Follonica 7

Playoff lunedì 17 marzo semifinale 1-4 posto

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 2-10

Playoff sabato 5 aprile

Blue Factor Castiglione-Cp Grosseto 12-1

Playoff sabato andata 12 aprile, ritorno 3 maggio 1-2 posto

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-7

Playoff sabato 3 maggio

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio