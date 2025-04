GROSSETO – Parte con il piede giusto la stagione del Big Mat Bsc Grosseto. Diego Luciani e compagni si aggiudicano per 10-0 il derby allo stadio Jannella, nella gara di ieri sera sabato (foto di Noemy Lettieri). Causa maltempo, invece, è stato rinviato il match di oggi, domenica 13 aprile, in programma allo Scarpelli. La data del recupero sarà ufficializzata nei prossimi giorni.

Gara 1. Dopo una prima fase di studio, a partire dal quarto inning, il Big Mat Bsc Grosseto comincia a macinare punti. Rassicurati da un buon sistema difensivo e da un ottimo Isenia sul monte di lancio, i ragazzi di Vecchi approfittano di un errore difensivo degli avversari per passare in vantaggio con Antonia e Ambrosino. Nel quinto inning, dopo una valida del capitano Luciani, il neoacquisto Brandon McIlwain prende la mira e sigla il primo fuoricampo della stagione, portando i biancorossi sul risultato di 4-0. Nel sesto e nel settimo inning conquistano casa base Ambrosino e Sellaroli, mentre si accende la protesta nel dugout del Big Mat Bsc dopo che lo stesso Ambrosino è stato colpito per la terza volta consecutiva. Il match termina all’ottavo inning, con Funzione, Sellaroli, Aloma Herrera e McIlwain che conquistano casa base e chiudono la prima gara del derby grossetano sul risultato di 10-0. Da sottolineare l’ottima prova corale dei biancorossi con Isenia, Ambrosino e McIlwain in grande spolvero.

Gara 1

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 221 14

Bbc Grosseto: 000 000 00

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 9 (2/5), Aloma Herrera 6 (0/4), McIlwain 8 (2/4), Antonia 4 (2/4), Ambrosino 7 (0/2), Isenia DH (0/4), Lopez 2 (2/3), Funzione 5 (0/4), Luciani 3 (1/3);

Bbc Grosseto: Exposito Gotera 2 (1/2), Tomsjansen 8 (1/4), Herrera Torrez 6 (0/4), Martini Parilli 3 (0/3), Cinelli 8 (0/2), Deotto 9 (1/3), Greene 5 (0/3), Chelli DH (0/3, Franceschelli 0/1), Vaglio 4 (1/2).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Isenia (4.0 IP, 2 H, 3 BB, 5 SO), Rodriguez Jimenez (W, 3.0 IP, 2 H, 3 BB, 5 SO), Giacalone Daza (1.0 IP, 2 BB);

Bbc Grosseto: Pineyro Florentino (L, 4.2 IP, 4 H, 4 R, 2 ER, 4 SO), Gomez Bolivar (2.1 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 1 SO), Penalver Hernandez (1.0 IP, 3 H, 4 R, 2 SO).

Arbitro capo: Roger Zorzenon

Arbitro 1B: Michele De Notta

Arbitro 3B: Alberto Germano