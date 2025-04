CALDANA – «Da oltre una settimana il bancomat per fare prelievi non funziona» a dirlo Meri, una nostra lettrice che segnala i disagi che stanno vivendo i cittadini di Caldana, nel comune di Gavorrano.

«Il disagio è enorme per tutta la cittadinanza, soprattutto quella più anziana. Tra l’altro non abbiamo alternativa perché anche la posta ne è sprovvista. Abbiamo chiesto in banca e è stato risposto che non è loro competenza ma di un’agenzia esterna. Peccato che quando abbiamo chiamato chiamiamo l’agenzia portavalori ci hanno risposto che era di competenza della banca».

«Insomma – prosegue la lettrice – uno scarica barile assurdo ed i cittadini ne subiscono le conseguenze. Quando chiuse la filiale a Caldana per non farci migrare verso altri istituti di credito ci promisero il bancomat in cui sarebbe stato possibile fare anche i versamenti, un servizio molto utile per le attività del paese e limitrofe ma anche questo lo stiamo ancora aspettando».