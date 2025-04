GROSSETO – Al via la campagna per il Sì ai cinque referendum abrogativi dell’8 e del 9 giugno riguardanti i temi del lavoro e della cittadinanza. Aderiscono al comitato promotore per i referendum Cgil, Federconsumatori, Auser, Sunia, Pd, Rifondazione, Sinistra Italiana, Sinistra civica ecologista, Grosseto città aperta, Giovani democratici, Coordinamento per la democrazia costituzionale, Arci, Anpi, Circolo Khorakané, le adesioni sono aperte.

“Stare al merito dei cinque quesiti referendari, allargare, includere, andare oltre i nostri perimetri – dice Claudio Renzetti della Cgil -. Consapevoli che la sommatoria dell’attività intensa delle nostre associazioni e partiti che sostengono i referendum troverà senso compiuto solo se riusciremo a trasformarla in un movimento di popolo. I temi riguardano direttamente tutti quelli che per vivere devono lavorare, oppure hanno figli o nipoti in questa condizione, o comunque non si ritengono consumatori a sbafo dell’aria che respirano”.

“Per carità, si potrà decidere liberamente se rimanere sull’albero, magari a lamentarsi, oppure, come proveremo a spiegare, che possa valere la pena provarci ancora una volta, prendendo la matita e possibilmente mettendo pure dei bei Sì – prosegue la Cgil -. Siamo tornati a morire di lavoro come negli anni 50: una media di tre morti al giorno, la maggioranza dei quali dentro alla catena perversa dei subappalti a cascata: vittime invisibili di un Paese che non li vuole vedere. Da quando sono state tolte ulteriori tutele e diritti, anche il solo aprire bocca per segnalare quello che percepisci come un potenziale pericolo può significare venire mandati a casa con due lire e l’inserimento in una lista non scritta di ‘proscrizione’ dove rischi concretamente di non sapere come far sopravvivere la tua famiglia. Mentre i giovani, che appena provano a chiedere un mutuo per uscire di casa, scoprono che con i loro lavoretti, senza la firma di mamma e babbo, non c’è verso”.

“Oppure – prosegue il sindacato -, senza minimizzare la questione umana, ma anche fermandoci al pragmatismo del bisogno, in un Paese che invecchia ed in funzione di questo si ammala di più, le associazioni datoriali degli agricoltori denunciano che per dare stabilità alle loro aziende avrebbero la disperata necessità di stabilizzare tanti dei loro operai: bravi, rispettosi delle regole e perfettamente integrati, ma non possono farlo causa leggi assurde. Quando vogliamo deciderci ad andare oltre al mezzo sussulto giusto quando ci sono i nostri alle olimpiadi o le ragazze della pallavolo, e si comincia a guardare in faccia la nostra bella Italia per quella che è? Per pagare le pensioni, sanità, scuola e via discorrendo servono persone che lavorano regolarmente, guadagnano salari dignitosi che ridistribuiscono nei territori e pagano le tasse. Anche basta con i professionisti della paura ed i dispensatori d’odio: andiamo avanti anche qui”.

“A Grosseto, ci presentiamo come primo nucleo del comitato provinciale per i cinque sì al referendum. Se qualche altro partito/associazione che ci è sfuggito, condividesse integralmente ed avesse voglia di dare una mano, sarebbe il benvenuto – prosegue Renzetti -. Porteremo avanti una campagna elettorale ‘moderna’, sui social ecc; ma contestualmente, dal mese di maggio, ci troverete a tappeto in tutti i territori anche con una campagna vecchio stile: di quelle che si facevano una volta. Per questo abbiamo formato 35 coordinamenti comunali: uno per comune, otto per quello di Grosseto sullo schema delle vecchie circoscrizioni. Per ogni comune abbiamo una o più sedi per riunioni, ritiro materiale elettorale, ecc”.

“Da oggi è attivo un primo nucleo di 200 coordinatori comunali, anche questo aperto a chi darà ulteriori disponibilità direttamente in loco; che promuoveranno riunioni nei loro territori, li suddivideranno per vie, quartieri, frazioni e località pianificando la campagna elettorale, il più possibile faccia a faccia, fatta tra persone comuni che si conoscono da sempre. In tutte e 257 le sezioni elettorali della nostra provincia, oltre ad avere già almeno due rappresentanti di lista, chiediamo a chi se la sente di dare una mano, anche piccola, ognuno sarà il benvenuto. 200 coordinatori appaiono nella locandina, le disponibilità reali, anche nell’organizzazione, possiamo garantire che sono molte di più: non solo Cgil, non solo sinistra, non solo lavoro dipendente e pensionati, tantissimi sindaci, amministratori, consiglieri si sono messi a disposizione pur non apparendo ed hanno già detto che aiuteranno”.

“Abbiamo già più di 1.000 volontari che hanno dato disponibilità a dare una mano, che nei prossimi 15 giorni, attraverso le adesioni spontanee comunali e le assemblee che stiamo facendo a tappeto in tutti i luoghi di lavoro (oltre 150 programmate entro maggio solo come Cgil), contiamo di portare ad oltre 3.000. Un numero non banale di questi volontari non vota da anni. Ed anche questo, credo che qualcosa dovrebbe dire – dichiara Cgil -. Per evitare tipicità sindacalesi, tipo un approccio un po’ troppo assertivo o comunque posizionale, oltre 400 dei primi 1000 volontari hanno fatto un corso sulla comunicazione empatica. Nell’era dell’immaterialità e dei tweet, che non schiferemo affatto, abbiamo deciso di puntare soprattutto sul fattore umano. Perché crediamo che niente possa sostituire il parlare guardandoci in faccia, tra persone che conosci da sempre e non hanno mai fatto politica, oppure persone che normalmente a politiche ed amministrative si guardano in cagnesco. Al netto di banchetti, volantinaggi, iniziative pubbliche, ecc, con la campagna classica a tappeto partiremo dopo il primo maggio. Quindi, per un altro mesetto, chi lo desidera potrà tranquillamente continuare a non vederci arrivare. Poi vedremo come andrà. Ben venga maggio”.

“Ognuno può fare la sua parte, non lasciare che gli altri decidano per te. Anche solo un’ora del tuo tempo può fare la differenza – è l’invito del sindacato -. Se vuoi dare una mano o essere uno dei un referenti della tua zona, contatta direttamente uno dei coordinatori già designati nel tuo comune oppure scrivi il tuo nome, cognome e comune di residenza al numero 3486241647”.

Referendum 2025: I primi coordinatori

Arcidosso

Alessandro Morganti, Cristina Mugnaini, Ludovica Ronzini, Pier Paolo Micci, Roberto Ronzini

Campagnatico

Agnese Bennardi, Danilo Rossi, Fabrizio Dazzi, Luisella Steri

Capalbio

Fabio Merli, Valerio Tumino, Vanessa Lucchetti

Castel del Piano

Alessandra Vegni, Anna Mascelloni, Pino Merisio, Stanislao Pioli

Castell’Azzara

Laura Borzi, Luisa Gozzi, Miliziade Papalini, Monica Sacchi, Paolo Rossi, Simona Tonioni

Castiglione della Pescaia

Bruno Menini, Claudio Renzetti, Giampaola Pachetti, Graziano Poli, Moreno Rossi, Paolo Cicerchia, Tiziana Tocco, Vezio Coradeschi, Vicla Confalonieri

Cinigiano

Eleonora Bucci, Elisabetta Gorelli, Leonardo Meini, Marta Temperini, Rossella Micheloni

Civitella Paganico

Emilio Rossi, Lina Senserini, Monica Pagni, Stefania Paoletti

Follonica

Andrea Pecorini, Gabriella Crestini, Gianluca Quaglierini, Gianni Traversari, Marco Manetti

Gavorrano

Caterina Marisca, Claudio Sozzi, Massimo Borghi, Riccardo Tosi, William Capra

Grosseto – Roselle Istia Batignano

Arianna Mannelli, Debora Giomi, Ivano Viola, Luca Benocci, Manuele Bartalucci, Maura Scali, Paola Salice, Rosalba Ferretti

Grosseto – Braccagni Montepescali

Claudia Rossi, Francesco Nardi, Katia Granini, Nello Lolini, Pietro Donato

Grosseto – Marina Principina

Andrea Cappellini, Anna Pizzetti, Simone Bartolini, Gabriele Scorbi, Giuseppe Paccaroni, Guido Donnini,

Maikol Ricci, Monica Montanari

Grosseto – Rispescia Alberese

Antonio Terribile, Mauro Trovò, Michele Rosso, Francesca Pettini, Alda Cardelli, Luciana Barbonesi

Grosseto – Pace

Anna Capobussi, Gessica Greco, Massimiliano Gatti, Maurizio Vivi, Roberta Gianninoni, Salvatore Gallotta

Grosseto – Gorarella

Anna Maria Giurelli, Chiara Andretta, Cristiana Duetti, Elena Olivi, Fabio Favali, Franco Miglianti,

Silvia Sartini, Stefania Fommei, Paola Audino

Grosseto – Centro

Lorenzo Centenari, Gianluca Sbrilli, Morena Mancorti, Romeo Carusi, Pier Paolo Ceccherini,

Cristian Marchini, Roberta Giorgi, Marco Giuliani, Leonardo Madoni

Grosseto – Barbanella

Cinzia Fanteria, Fabrizio Gambelli, Gianni Bracciali, Maurizio Norcini, Sabrina Gatto

Isola del Giglio

Alvaro Andolfi, Marco Landini, Maria Angela Rusci, Paolo Bernardini

Magliano in Toscana

Antonella Santini, Cecilia Guerrini, Daniele Biagi, Davide Moroni, Eva Bonini

Manciano

Fabio Fontana, Leonardo Gabrielli, Mirio Pacchiarotti, Francesco Riva

Massa Marittima

Lidia Bai, Luca Angeli, Massimo Ontani, Simona Luti, Roberto Stefanelli, Stefano Vermigli

Monte Argentario

Vincenzo Legler, Marco Sabatini, Luciano Schiano, Enrico Gaibisso, Maurizio Grossi

Montieri

Maria Elisa Volpini, Giovanni Querci, Graziella Gatti, Enzo Lo Re

Monterotondo Marittimo

Abdulai Shaban, Cristina Garnini, Dario Bonciani, Massimo Mazzara, Mirko Porcu, Paola Bucci

Orbetello

Alessandro Lunghi, Arnaldo Marri, Bruna Limardi, Cosimo Garofalo, Giuliana Fioravanti, Monica Paffetti,

Paola Della Santina, Stefania Bondoni, Tiziana Massetti

Pitigliano

Chiara Ronca, David Goracci, Giacomo Palla, Gianluca Falsetti, Lorenzo Giomarelli, Simone Morucci

Roccalbegna

Ariberto Margiacchi, Beppe Naldi, Lucia Tosini, Silvio Nasini

Roccastrada

Ado Balocchi, Chiara Ceccarelli, Giorgio Catoni, Giulio Martellini, Massimiliano Stacchini, Olinto Bartalucci,

Renzo Tronconi, Roberto Daniel Lampasona

Santa Fiora

Marfisa Dondolini, Catia Balocchi, Fabio Ballerini, Antonella Coppi, Maurizio Manni

Scansano

Alessandro Militello, Ciro Russolillo, Franco Pianelli, Giovanni Lanti, Maria Vittoria Corridori, Paola Baldelli

Scarlino

Antonella Agresti, Debora Rocchiccioli, Flora Poli, Ilario Formica, Loredana Ferri, Moreno Mancini,

Sergio Battisti

Seggiano

Franco Menichetti, Gianni Magini, Simone Savelli

Semproniano

Cristoforo Russo, Luca Passalacqua, Paolo Toninelli

Sorano

Alberto Allegrini, Luciano Grillo, Sandra Capaccioni, Pier Luigi Domenichini, Walter Scopetoni