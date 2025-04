MASSA MARITTIMA – Nel comune di Massa Marittima al via il voto per il rinnovo dei Consigli di frazione: il primo appuntamento è lunedì 14 aprile, a partire dalle ore 17, per l’elezione del Consiglio di frazione di Tatti alle Ex scuole, in piazza Fratti. Il seggio resterà aperto fino alle 21.30.

Mercoledì 16 aprile, dalle ore 18, sarà possibile votare per l’elezione del Consiglio di frazione di Valpiana, al Centro Sociale Mario Grandi. Il seggio resterà aperto fino alle 22.

Mercoledì 23 aprile, dalle 17.30 alle 21.30 si voterà per il rinnovo del Consiglio di Frazione di Prata, al teatro Goldoni, lunedì 28 aprile, dalle 17.30 alle 21.30 a Niccioleta, nella stanza “Ecco fatto” e martedì 6 maggio, dalle 17.30 alle 21.30 a Ghirlanda, alla trattoria Sbrana.

Hanno diritto di voto tutti i cittadini maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali e nelle liste elettorali aggiunte, residenti nelle frazioni. Si possono esprimere fino a 3 preferenze.

Lorenzo Balestri, assessore al decentramento di Massa Marittima, invita i residenti nelle frazioni a votare: “Questi organismi di partecipazione – sottolinea Balestri- nascono con l’obiettivo di dare voce alle frazioni: i Consigli di frazione possono, infatti, avanzare al sindaco e alla Giunta indicazioni, proposte e pareri in materia di servizi pubblici, urbanistica, progetti culturali, infrastrutture, e soprattutto indicare un proprio ordine delle priorità, ma anche stimolare la partecipazione dei cittadini al dibattito. È importante, quindi, andare a votare per dare al Consiglio una reale forza rappresentativa, affinché possa svolgere al meglio il proprio ruolo di portavoce delle esigenze della comunità locale e contribuire attivamente alle decisioni che riguardano la vita delle frazioni.”