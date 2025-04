BAGNO DI GAVORRANO – Fumata nera per il Follonica Gavorrano nel duello col Siena, che prevale 3-1 nel suo Artemio Franchi al termine di una gara combattuta.

La prima occasione della gara è per i padroni di casa, con Suplja che riceve palla in area e calcia di prima intenzione, non trovando lo specchio.

Al 6′ è Arrighini a rendersi pericoloso per i maremmani, calciando dal limite senza trovare la porta.

Alla mezz’ora la gara si blocca col vantaggio del Siena: Di Paola dalla sinistra la mette dentro per Mastalli, che di testa stacca più alto di tutti firmando l’1-0.

Palla recuperata da Suplja al 43′ e tiro dalla distanza, con la palla alta sopra la traversa.

Al termine dell’unico minuto di recupero termina una prima frazione scialba, con il Siena che chiude comunque in vantaggio.

La ripresa si apre con un cambio, con Bramante che prende il posto dell’acciaccato Morelli.

Prima occasione per il Siena, con Mastalli che calcia di poco alto. Dall’altra parte Pino ci prova colpendo solo l’esterno della rete.

Al 4′ palla in area per Bramante, che controlla e calcia ma la sua conclusione viene ribattuta. Capovolgimento di fronte e Giannetti in rovesciata ci prova ma non trova la porta.

Ancora Giannetti di testa prova la girata al 12′, palla sul fondo.

Scocca il quarto d’ora e Pino lavora una palla deliziosa in area, sombrero e tiro in porta che termina di poco a lato. Cinque minuti dopo Zona la mette in mezzo per Pino, che impatta di testa ma non riesce ad essere pericoloso.

Il Follonica Gavorrano spinge alla ricerca del pari, ma a sfiorare il gol è il Siena al 24′ con Candido, che dal limite di prima intenzione sfiora il palo alla destra del portiere.

Al 26′ Bramante carica il sinistro dal limite, palla forte e centrale che Giusti respinge con i pugni.

Due giri di lancette più tardi i bianconeri trova il raddoppio: Mastalli penetra in area servito da Boccardi e batte Romano: è 2-0. I minerari stringono i denti e riaprono il match al 33′ con Giustarini, che approfitta di un rimpallo sul tiro di Bramante e porta il risultato sul 2-1; subito dopo Bell chance per Bramante per pareggiare, ma non trova lo specchio.

All’89’ Giustarini la mette dentro per Pino, che di testa non trova la porta. Ancora Pino ci riprova al 45′, trovando questa volta una deviazione in angolo. Sul contropiede successivo, al 2′ di recupero, Galligani trova il gol che porta a tre le marcature del Siena.

SIENA: Giusti, Di Paola, Cavallari, Biancon, Pescicani (47′ st Farneti), Mastalli, Suplja, Bianchi (28′ st Lollo), Candido (31′ st Hagbe), Boccardi (41′ st Achy), Giannetti (16′ st Galligani). A disposizione: Stacchiotti, Di Gianni, Semprini, Carbè. All. Voria.

FOLLONICA GAVORRANO: Romano, Gianneschi (31′ st Tatti), Morelli, Pignat, Matteucci, Masini (28′ st Scartoni), Pino, Kondaj, Lo Sicco (39′ st Marino), Zona (31′ st Giustarini), Arrighini. A disposizione: Antonini, Brunetti, Scartabelli, Cret, Bramante. All. Masi.

ARBITRO: Leone di Avezzano; assistenti Scionti e Fiore di Roma.

MARCATORI: 29′ Mastalli, 28′ st Mastalli, 33′ st Giustarini, 46′ st Galligani.

NOTE: ammoniti Masini, Bianchi, Biancon. Recuperi 1+4.