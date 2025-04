GROSSETO – Il fine settimana in Maremma si presenta con due volti: sabato all’insegna del sole e domenica caratterizzata da piogge e vento.​

Sabato: Sole e temperature miti

Sabato 12 aprile, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia di Grosseto. Le temperature massime raggiungeranno i 19°C, mentre le minime si attesteranno intorno agli 11°C. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-orientali, garantendo una giornata ideale per attività all’aperto.​

Domenica: Arrivano le piogge e il vento

Domenica 13 aprile, la situazione meteorologica cambierà radicalmente. Sono previste piogge diffuse su tutta la provincia, con un’intensificazione nel pomeriggio. Le temperature massime scenderanno a 16°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 14°C. I venti si intensificheranno, provenendo da sud-est con raffiche moderate.​

Allerte meteo per domenica

Per domenica, il Servizio Meteorologico ha emesso un’allerta gialla per pioggia valida dalle 8:00 alle 23:59 e un’allerta gialla per vento dalle 15:00 alle 23:59. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo avverse e limitare le attività all’aperto.​

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo