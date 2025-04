ORBETELLO – Una giornata per scoprire i segreti del cappuccino artistico. Si è tenuto all’istituto alberghiero di Orbetello, l’Ip “Del Rosso – Da Verrazzano”, il corso di Latte Art in collaborazione con la Rete degli alberghieri e Aibm Project.

L’appuntamento con la creatività e la caffetteria era per l’11 aprile ed ha coinvolto dieci studenti della scuola. Aibm Project collabora da diversi anni con l’Istituto, anche grazie ai docenti di sala Tommaso Di Maio e Gabriele Borri.

“Il tema del corso era la corretta montatura della crema, la manutenzione della macchina e naturalmente la creazione di cappuccini artistici – dichiarano gli organizzatori -. Gli allievi hanno ricevuto in regalo anche il volume due del Corso per Barman di Luigi Manzo. Per l’occasione firmato dall’autore presente. Un ringraziamento speciale va alla professoressa Luisa Filippini, dirigente scolastico dell’Istituto”.