GROSSETO – Trentunesima di campionato per il Grosseto calcio, che se la vedrà con la peggio classificata Ostiamare in terra laziale. I torelli sono reduci da un pareggio casalingo poco convincente; una sconfitta invece per il team presieduto dall’ex professionista Daniele De Rossi (foto d’archivio di Paolo Orlando).

“Contro il San Donato non è stata una questione fisica, ma una questione tecnica – ha detto il tecnico Gigi Consonni – abbiamo cercato in settimana di lavorare sulle lacune come la qualità, la determinazione negli ultimi trenta metri. Turnover? Anche se abbiamo sei diffidati dobbiamo guardare partita per partita mettere in campo la formazione migliore”.

Convocati Benucci, Bolcano, Caponi, Chrysovergis, Di Meglio, Dierna, Gnazale, Grasso, Guerrini, Lampret, Macchi, Marierli, Nunziati, Piersanti, Possenti, Raffaelli, Riccobono, Sabattini, Sabelli, Sacchini, Senigagliesi, Shenaj.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 15 allo stadio Anco Marzio a Roma, impianto dalla capienza limitata, con duecento posti a disposizione. Per questo motivo per i tifosi del Grosseto sono disponibili 20 tagliandi (alla tifoseria ospite è destinato il 10% dei biglietti). In questi giorni la società Ostiamare sta lavorando in collaborazione con il Comune di Roma perché sia possibile già da domani ampliare il limite della capienza degli spettatori fino a 500 posti.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando, fino ad esaurimento degli stessi, il giorno della partita a partire dalle 13:00 presso la biglietteria dell’Anco Marzio al costo di 10 euro.

Il programma e gli arbitri della 31esima giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Sporting Trestina (Illiano, Napoli)

Ghiviborgo-Fulgents Foligno (Tuderti, Reggio Emilia)

Livorno-Flaminia Civitacastellana (Lascaro, Matera)

Orvietana-Figline (Spinelli, Cuneo)

Ostia Mare-Grosseto (Saffioti, Como)

Poggibonsi-Terranuova Traiana (Di Palma, Cassino)

San Donato Tavarnelle-Fezzanese (Cipolloni, Foligno)

Seravezza-Sangiovannese (Scarati, Termoli)

Siena-Follonica Gavorrano (Leone, Avezzano)

La classifica:

Livorno 67 punti; Fulgesn Foligno 53; Seravezza, Ghiviborgo 50; Grosseto 48; Siena 45; Orvietana 43; Ostiamare 40; Follonica Gavorrano, Poggibonsi 39 Aquila Montevarchi 37; San Donato Tavarnelle, Sangiovannese 35; Figline 34; Sporting Trestina, Flaminia Civitacastellana 33; Terranuova Traiana 32; Fezzanese 22