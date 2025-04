ORBETELLO – Arriva una giornata di solidarietà per la popolazione di Gaza a Orbetello Scalo. Il laboratorio per la pace di Orbetello promuove l’iniziativa per domenica 13 aprile alla polisportiva Orbetello scalo.

Il tutto si inserisce nelle tante iniziative politiche e sociali che in questi giorni stanno attraversando il territorio nazionale dal titolo “100%” Gaza.

“Una giornata in cui le relazioni umane, il bisogno di pace e i rifiuto della guerra siano costruzioni di ponti sociali tra gli individui cercando di creare un mondo in cui l’umanità sia diritto universale da rispettare e perseguire in ogni territorio e paese – dichiarano dal laboratorio per la pace -. La popolazione di Gaza ha bisogno che non sia lasciata sola ed è per questo che insieme a tantissime realtà politiche abbiamo aderito a questa giornata perché crediamo che la politica sia proprio questo: la creazione di una società più giusta e più libera e soprattutto più umana”.

Alle 13 pranzo solidale con cucina tipica mediorientale, alle 15 speech informativo con Sharif Hamad, palestinese di Gaza e Samuele Picchianti, Cravos Siena organizzazione studentesca. Alle 15 attività ricreative e giorchi per bambini nel campo sportivo. Alle 16:30 parole di pace. Reading musicale, poesie e canzoni col Teatro studio di Grosseto. Nell’area dell’evento saranno allestiti banchetti informativi, expo artistiche, video proiezioni sul tema.

La capienza per il pranzo è limitata a 100 posti, per partecipare al pranzo solidale (20 euro) è necessaria la sottoscrizione tramite mail a [email protected]