MASSA MARITTIMA – Alla biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima, nello spazio 0-13, lunedì 14 aprile, alle 17, si terrà un laboratorio molto particolare, che oltre ai bambini dai quattro agli otto anni, coinvolgerà anche gli ospiti della Ra San Giuseppe di Massa Marittima (grazie alla collaborazione della Coop. Cuore Liburnia Sociale), che parteciperanno insieme ai più piccoli, ad un’esperienza di lettura e attività ricreativa, divertendosi nella decorazione di uova di Pasqua realizzate con la carta.

Un incontro tra generazioni per condividere storie, emozioni e creatività, in un pomeriggio all’insegna dell’ascolto, della fantasia e dello scambio affettuoso tra piccoli e grandi.

“L’iniziativa ha riscosso un ampio gradimento – sottolinea la sindaca Irene Marconi – ed in breve tempo è stato raggiunto il numero massimo di partecipanti al laboratorio. Questi momenti di scambio sono preziosi anche per i bambini e non solo per i nostri anziani. Ringraziamo le famiglie per la calorosa partecipazione, tutto il personale della biblioteca, gli ospiti e il personale della Residenza San Giuseppe che hanno collaborato per poter realizzare l’iniziativa.”

Qualora ci fosse la volontà di partecipare al laboratorio, anche se sono esauriti i posti, la biblioteca invita comunque ad avanzare la richiesta, perché in caso di cancellazione di qualche iscritto, sarà possibile inserire altri bambini. Il laboratorio è per i bambini dai quattro agli otto anni.

Info: biblioteca comunale 9566 906293 – 3357501826 /WhatsApp [email protected]