GROSSETO – Comparse, figurazioni speciali e attori per piccoli ruoli. È quel che cercano Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, autori del film girato a Grosseto Margini. A breve partiranno le riprese del film e stanno partendo i casting.

Per partecipare al casting per il film che si girerà tra Albinia, Grosseto e Ribolla nel periodo tra il 6 maggio e il 7 giugno 2025 chi è interessato dovrà presentarsi giovedì 17 aprile, dalle ore 13 alle ore 20 a CityLab, in via Ginori 11/F, a Grosseto.

Ruoli disponibili:

Comparse: Nessuna esperienza richiesta, aperto a tutte le età e tipologie

Nessuna esperienza richiesta, aperto a tutte le età e tipologie Figurazioni Speciali: Richiesta disponibilità per dire qualche battuta sulle scene, con o senza esperienza

Richiesta disponibilità per dire qualche battuta sulle scene, con o senza esperienza Piccoli Ruoli: Richiesta esperienza pregressa in recitazione

Requisiti:

No manicure con gel o semipermanente

No interventi di chirurgia estetica

No tatuaggi sul volto (sopracciglia, trucco semipermanente)

No tagli di capelli troppo attuali (il film è ambientato negli anni 90)

Maggiore età

Cosa portare:

Due foto recenti (primo piano e figura intera)

Fotocopia di CARTA D’IDENTITà E CODICE FISCALE

Il CV (per chi ha esperienze di recitazione)

se siete in possesso di un’autovettura immatricolata prima del 1999, portare foto

Come partecipare:

Presentati direttamente al casting senza bisogno di appuntamento. Se proprio non puoi partecipare, invia una candidatura via email con le informazioni richieste a [email protected]

Presentarsi al casting solo se disponibili nel periodo di riprese.