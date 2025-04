GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

VENERDÌ 11 aprile

CAPALBIO

Fino al 13-4-2025 – Fine settimana al Nuovo Cinema Tirreno: in sala “Muori di lei” e “Le assaggiatrici”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

11-4-2025 – Tra diari e autobiografie: tre incontri in biblioteca per scoprire le storie che hanno fatto la Storia

FOLLONICA

11-4-2025 – “L’albero”: anteprima provinciale al Piccolo Cineclub. In sala anche la regista e l’attrice protagonista

Fino al 4-5-2025 – “Viaggio fotografico tra le vie di Follonica”: Carlo Tardani in mostra alla Pinacoteca

GROSSETO

11-4-2025 – La danza protagonista alle Clarisse: al via il secondo ciclo di “Respiri in bellezza”

11-4-2025 – Tra Africa e Italia: Silvia Meconcelli presenta il suo romanzo “Intera” alla Libreria delle Ragazze

11-4-2025 – Un libro ripercorre successi e scoperte della Società naturalistica speleologica maremmana in 60 anni di attività

11-4-2025 – “100×100 Gaza”: in città due appuntamenti con il film “From Ground Zero”

11-4-2025 – Alla rassegna Voci dell’archeologia si parla di grotte e cavità artificiali

Fino al 13-4-2025 – “La mia Maremma”: lo scultore maremmano Luca Tavarnesi in mostra alla galleria Agaf

Fino al 20-4-2025 – “Codex Insecta”: alle Clarisse la mostra con gli acquerelli di Adrian Peter

MANCIANO

Fino al 13-4-2025 – Vicinanza, bellezza, speranza: al Polo Aldi la mostra fotografica “In Tema di emozioni. Arte e sostenibilità”

MASSA MARITTIMA

Fino al 25-4-2025 – Al via la mostra sulla passione di Cristo: alla Galleria Spaziografico la personale di Bonesini

ORBETELLO

11-4-2025 – A Orbetello si parla del romanzo “L’ombra di Artemisia”, tra diritti delle donne e ingiustizie

ROCCASTRADA

SCARLINO

11-4-2025 – Nel borgo si celebra il marrone: degustazione con gli assaggiatori di farina di castagne

SORANO

11-4-2025 – “Il ruolo della famiglia nell’assistenza all’anziano”: se ne parla in biblioteca

SABATO 12 aprile

CAPALBIO

CINIGIANO

12-4-2025 – Omaggio a Nick Becattini al Cinigiano blues festival: dal libro autobiografico al doppio concerto

FOLLONICA

GROSSETO

12-4-2025 – Soprano e pianoforte: all’istituto “Giannetti” il concerto con il duo Viganò e Manini

12-4-2025 – Georgia O’Keeffe e Alfred Stieglitz: laboratorio artistico per bambini alle Clarisse

12-4-2025 – Gran finale jazz al polo Bianciardi: 42 studenti in concerto per la “Nuova musica”

MANCIANO

MASSA MARITTIMA

MONTIERI

12-4-2025 – Boccheggiano omaggia Renato Zero con una serata “Sotto zero cover”

DOMENICA 13 aprile

CAPALBIO

FOLLONICA

13-4-2025 – Dalla sfida a colpi di rap alle performance d’arte: alla sala Allegri arriva “Immersioni culturali”

GROSSETO

MANCIANO

MASSA MARITTIMA

ORBETELLO

13-4-2025 – Un assaggio di estate con l’escursione alla baia delle Cannelle nel Parco della Maremma

SCANSANO

13-4-2025 – “Non è mai troppo Manzi”: al Teatro Castagnoli spettacolo omaggio al maestro di tutta Italia