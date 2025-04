SCARLINO – Nuova seduta per il Consiglio comunale scarlinese. L’appuntamento è martedì 15 aprile alle ore 18.00, in sala consiliare (piazza Garibaldi 8, Scarlino).

Durante la seduta il Consiglio comunale esaminerà e approverà lo schema di convenzione tra il Comune di Scarlino e la Provincia di Grosseto, volto a regolamentare l’affidamento di coordinamento e servizi del Suap.

Un altro punto di rilievo riguarderà la presa d’atto della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi relativa al lotto 2B della Ciclovia tirrenica, nel tratto Costa della Maremma, stralcio 1.

Inoltre, il Consiglio comunale procederà con l’approvazione del regolamento e della convenzione per il funzionamento del Sistema dei musei di Maremma, consolidando così la collaborazione culturale sul territorio. Sarà inoltre oggetto di discussione l’approvazione del Piano economico finanziario (Pef) del servizio rifiuti per l’anno 2025, finalizzato alla determinazione della Tari, nonché il Pef per il biennio 2024-2025.

Al termine della seduta, il sindaco Francesca Travison darà le proprie comunicazioni alla cittadinanza.