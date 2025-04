GROSSETO – Esordio positivo delle due Rappresentative Provinciali Figc nelle gare disputate oggi pomeriggio sull’impianto A. Uzielli di Paganico contro le quotate Rappresentative della Provincia di Arezzo, davanti ad un numeroso pubblico. A fare gli onori di casa per la Delegazione Figc di Grosseto era presente il Delegato Provinciale Agide Rossi, insieme a tutti i componenti della Delegazione che ha accolto il collega della Delegazione di Arezzo con tutti suoi collaboratori.

La prima gara disputata è stata quella tra le Rappresentative degli Allievi 2009, finita a reti inviolate. Gli ospiti che hanno fatto vedere le cose migliori sul lato tecnico, ma i grossetani hanno risposto con il carattere e tanto cuore e al termine il pareggio ottenuto li ha premiati. Per la cronaca gli aretini nel primo tempo hanno fallito un calcio di rigore e nei minuti finali hanno colpito la parte superiore della traversa, mentre proprio a fine recupero i ragazzi di Ciavattini hanno fallito una ghiotta occasione per vincere.

Rappresentativa Figc Grosseto allievi 2009-Rappresentativa Figc Arezzo 0-0

Grosseto: Galloni, Delle Donne, Cinelli, Rotelli, Offarelli, Lenzi, Clases (Fusini), Galbiati, Rinaldi (Visalli), Postiferi (Illiano), Totino. A disposizione: Daviddi, Boccalini, Costoloni, Baffigi, Schiano, Tompetrini. Selezionatore Fabio Ciavattini.

Arezzo: Garavino, Comorasu, Cavaliere, Villanacci (Sandru), Manenti, Cioni, Presenti, Marchini, Cerrato (Pratesi), Vignali (Cipriani). A disposizione: Tanti, Farsetti, Houioui, Visani, Cetarini, Steccato. Selezionatore Giacomo Gallorini.

Arbitro: Aisha Ugolini di Siena.

Il secondo incontro ha visto la Rappresentativa grossetana Figc Giovanissimi 2011 prevalere 2-0 sui pari età della provincia di Arezzo, molto temuti dai ragazzini del selezionatore Pietro Magro secondo gli addetti ai lavori. Appena il direttore di gara ha dato il via alla partita, invece, i maremmani sono partiti subito in avanti e nei primi minuti hanno messo in ghiaccio il risultato, con gol di Ercolini al 2′ e rete dalla distanza di Ginanneschi all’8′. Nella ripresa venivano fuori gli ospiti, padroni a centrocampo, ma senza creare grandi occasioni da gol fino al termine, nonostante i molti cambi.

Rappresentativa Giovanissimi 2011 Grosseto-Rappresentativa Giovanissimi 2011 Arezzo 2-0

Grosseto: Cipolloni, Benocci, Zaccariello, Sorrentino (Caccialupi) (Isak), Lenci, Uritescu, Ercolini, Palmieri (Prisco) (Picchianti), Baraldi, Ginanneschi (Perrino), Nodi (Tropi). A disposizione: Santi, Dumitrascu, Lenzini. Selezionatore Pietro Magro.

Arezzo: Vitrone, (Mugnai), Landi, Monteiro (Feliziani), Donati (Pieroni), Capponi (Sicuranza), Capaccioli (Silvi), Santopietro, Tassinari (Conti), Macconi Ga. (Sandroni), Franchini, Macconi Gi.

Arbitro: Francesco Persiani di Piombino.

Marcatori: 2’ Ercolini, 8’ Ginanneschi.