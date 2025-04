GROSSETO – Anche l’ospedale Misericordia di Grosseto e la struttura Asl di Villa Pizzetti aderiscono all’open week sulla salute della donna, che si celebra dal 22 al 30 aprile, mettendo a disposizione visite gratuite con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

L’iniziativa è promossa da Fondazione Onda Ets e riguarda gli ospedali “Bollino rosa”. Le strutture del network che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza). Sul sito www.bollinirosa.it sono consultabili tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

“Fondazione Onda Ets – dicono dall’Asl – è l’osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere che dal 2007 attribuisce agli ospedali, che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, il riconoscimento del “Bollino rosa. Il network, composto attualmente da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene la Fondazione nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio di genere nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute”.

Diabetologia: il counselling prevede un colloquio con il diabetologo mirato alla prevenzione del diabete di tipo 2 nelle donne con pregresso diabete gestazionale. L’attività si svolge il 29 aprile dalle 14,30 alle 17, non è necessaria la prenotazione, 20 i posti disponibili recandosi agli ambulatori della Diabetologia dell’ospedale Misericordia

Medicina nucleare: verranno eseguite Moc a donne in menopausa che non abbiano già fatto tale esame nel corso dei 18 mesi precedenti. L’iniziativa si svolgerà il 29 aprile dalle 8:30 alle 11:30, con prenotazione obbligatoria al numero 0564485032. Sarà possibile chiamare per la prenotazione nei giorni del 23 e 24 aprile dalle 10.30-12. Specificando che l’esame viene richiesto in base all’iniziativa Bollino rosa.

Senologia: counseling senologico per le donne tra i 25 e i 40 anni. Il counseling senologico prevede un’ecografia e le istruzioni sull’autopalpazione (senza consegna di referto). Il target di questa prestazione sono giovani donne di età compresa tra i 25-40 anni. Successivamente, se sarà necessario un approfondimento, le utenti potranno essere inserite nei percorsi specifici. Saranno effettuate 20 visite agli ambulatori di Senologia, dell’Ospedale Misericordia il giorno 30 aprile dalle ore 14.30 alle 19. Prenotazione obbligatoria al numero 0564483469 nei giorni 16, 17 e 18 aprile dalle 9 alle 12.

Nutrizione clinica: visita nutrizionistica con valutazione di peso, altezza e delle abitudini alimentari. Successivamente, se necessario, le utenti partecipanti potranno essere inserite nei percorsi di counseling individuale o di gruppo. Saranno effettuati sette colloqui, all’ambulatorio di Counseling nutrizionale, piano terra Villa Pizzetti, via Cimabue 109 Grosseto il giorno 28 aprile dalle 9 alle 12, con prenotazione obbligatoria ai numeri: 0564483857 e 0564485974 nei giorni 14, 16 e 17 aprile dalle ore 9.30 alle ore 10.30.