GROSETO – Derby in casa Pallavolo Grosseto al PalAzzurri, dove è andata in scena la partita tra le due protagoniste del Campionato provinciale Uisp Under 16 rossa e nera. Ad avere la meglio è stato il sestetto rosso, che ha prevalso 3-1 (foto Sansone).

La partita è iniziata in perfetto equilibrio: il primo set è stato ad appannaggio della rossa per 25-20 mentre il secondo della nera per 26-24 (seguito da Giulia Corridori); successivamente il team rosso, seguito per l’occasione da Jolye Tocci, ha messo la quarta e si è aggiudicato il terzo parziale a 12 e il quarto a 20.

“Le ragazze della rossa hanno avuto “più fame” di vincere il derby – ha commentato la società grossetana – e meritatamente se lo sono aggiudicato. Adesso aspettiamo il ritorno e vediamo se le “nere” riusciranno a ribaltare il risultato di ieri. Grazie per le foto a Luca Sansone”.