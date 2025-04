GROSSETO – Domani, venerdì 11 aprile 2025, la Maremma sarà baciata dal sole con temperature in aumento, offrendo una giornata ideale per attività all’aperto.

Cielo sereno e temperature in rialzo

Le previsioni indicano cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la provincia. Le temperature massime sono attese in lieve aumento, oscillando tra i 20 e i 22 gradi nelle zone di pianura.

Venti deboli e mari poco mossi

I venti saranno deboli e di direzione variabile al mattino, tendenti a disporsi dai quadranti occidentali nel pomeriggio. Il mare si presenterà poco mosso, ideale per chi desidera fare una passeggiata lungo la costa.

Dettagli per le diverse zone della provincia

Nord della provincia (Follonica e Massa Marittima): cieli sereni con temperature massime intorno ai 21°C.

Centro della provincia (Grosseto capoluogo): giornata soleggiata con temperature massime che raggiungeranno i 22°C.

Zona dell’Amiata: cielo sereno o poco nuvoloso con temperature massime attorno ai 18°C.

Sud della provincia (Orbetello e Monte Argentario): condizioni meteo favorevoli con cieli sereni e temperature massime fino a 21°C.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo