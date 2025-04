GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi, giovedì 10 aprile 2025.

Ariete

La giornata inizia con la Luna nel settore del lavoro, invitandoti a concentrarti sugli impegni quotidiani. È il momento ideale per prenderti cura del tuo benessere fisico e dedicarti ai tuoi hobby. Fai attenzione alla golosità e concediti qualche sfizio con moderazione.

Toro

Sei di ottimo umore e determinato ad affrontare le piccole e grandi contrarietà quotidiane. La sicurezza personale, sostenuta da Urano nel tuo segno, rende vincenti le tue mosse, soprattutto in campo sentimentale. L’intesa con il partner si annuncia perfetta e appagante sotto tutti i punti di vista.

Gemelli

La Luna in Vergine oggi non ti sorride, e potresti sentirti sotto pressione a causa di impegni lavorativi e spese impreviste. Tuttavia, la tua mente brillante ti permette di gestire casa, famiglia e lavoro con successo. Attenzione alle spese e cerca di mantenere l’equilibrio finanziario.

Cancro

Battagliero con Marte nel segno, oggi trovi in te un coraggio che non pensavi di avere. Gli influssi positivi di Venere, Mercurio e Saturno ti sostengono nelle tue iniziative. È il momento di affrontare esami, trattative o viaggi di lavoro con determinazione. In amore, il partner apprezzerà il tuo spirito combattivo.

Leone

Oggi potresti preoccuparti delle finanze, con la Luna in Vergine che ti invita a una gestione oculata delle risorse. Urano nel punto più alto del tuo cielo suggerisce cambiamenti nello stile di vita e nelle aspettative future. Nonostante ciò, potresti sentirti stanco e sottotono.

Vergine

La Luna nel tuo segno, supportata da Urano e Marte, ti dona energia e voglia di fare. Tuttavia, alcune dissonanze planetarie potrebbero creare ostacoli, soprattutto in ambito sentimentale. Mantieni la calma e affronta le sfide con determinazione.

Bilancia

La Luna in dodicesima Casa potrebbe portare un po’ di malinconia e introspezione. In amore, il sentimento c’è, ma potrebbe essere altalenante. Sul lavoro, gli impegni sono numerosi e la concorrenza agguerrita. Cerca di mantenere l’equilibrio e non farti sopraffare dallo stress.

Scorpione

Sei più aperto del solito verso gli altri, e questo ti permette di ottenere molto con poco sforzo. Con Mercurio in Pesci e la Luna in Vergine, mostri abilità nel comunicare e nel gestire le relazioni interpersonali. Approfitta di questa giornata per rafforzare i legami e creare nuove opportunità.

Sagittario

Affronta la giornata con grinta e determinazione. Dal punto di vista lavorativo, il giorno non sarà male se sarai deciso nelle tue azioni. In amore, potrebbero esserci delle difficoltà da superare, ma con pazienza e comprensione riuscirai a trovare un equilibrio.

Capricorno

Nel settore professionale, è la giornata giusta per seminare, soprattutto se operi con persone o paesi stranieri. Il terreno è fertile e le opportunità non mancheranno. In amore, cerca di essere più presente e attento alle esigenze del partner.

Acquario

Con la Luna nel settore delle risorse condivise, potresti sentirti più sicuro nelle tue decisioni finanziarie. È un buon momento per pianificare investimenti o discutere di questioni economiche con il partner. In amore, la complicità è in crescita.

Pesci

La Luna ti rema contro: sono da evitare colpi di testa e parole che potrebbero metterti in cattiva luce. Certi atteggiamenti potrebbero avere l’effetto di un boomerang; conviene, quindi, mantenere la calma e riflettere prima di agire.

Buona giornata a tutti!