MONTE ARGENTARIO – Spettacolo e agonismo alla XIII Primevele di Primavera sotto l’egida della Fiv con il patrocinio dei Comuni di Monte Argentario e dell’Isola del Giglio, organizzata dal Circolo Velico e Canottieri Porto Santo Stefano con la collaborazione dello Yacht Club Santo Stefano. Il meteo splendido ha fatto da cornice a tutta la manifestazione e l’area di regata che si estendeva tra il golfo dell’Argentario, Talamone, Formiche di Grosseto, Giannutri ed Isola del Giglio si è confermata come una delle più belle per regatare.

Sabato, dopo aver atteso per circa un’ora che il vento si estendesse nello specchio di fronte a Porto Santo Stefano, il Comitato di Regata presieduto Da Marco Poma, coadiuvato da Giovanni Capitani, ha iniziato le procedure di partenza per un percorso che prevedeva l’arrivo davanti al molo frangiflutti di Giglio Porto.

Gli equipaggi delle 18 imbarcazioni iscritte si sono dati battaglia in una bolina che è durata per tutto il percorso e che ha visto prevalere le barche che si sono tenute a ridosso dell’Argentario nei confronti di quelle che avevano scelto di tenersi più larghe.

Tutte le imbarcazioni hanno finito la regata entro il tempo limite e, dopo le operazioni di ormeggio, hanno potuto godere della bellezza dell’isola che li ha accolti nella sua consueta splendida atmosfera.

Alle 19 tutti a raccolta per un aperitivo offerto dal circolo organizzatore durante il quale si sono svolte le premiazioni di giornata che prevedevano l’assegnazione del Trofeo alla memoria di Alfredo Miraglia, sono stati premiati i primi tre in tempo reale, vale a dire: Yankee di Costagliola, Pazza Idea 4 di Masciarri e Italica di Sansoni. A seguire la cena nei ristoranti convenzionati del porto.

Domenica il vento si è fatto attendere un po’ di più con gli yachts radunati nella cala delle Cannelle, il sole e l’acqua cristallina hanno convinto qualcuno a farsi un bel bagno fuori stagione. Finalmente poco prima delle 13 si alzava una brezza dai quadranti est che permetteva di iniziare le procedure di partenza per il percorso nr 3 che prevedeva l’arrivo a Porto S. Stefano previo passaggio per una boa situata a metà Giannella.

Vento leggero ma costante fino all’ultima boa dove da brezza si trasformava in un bel grecale teso. In ogni caso di nuovo tutti all’arrivo entro i tempi stabiliti per dare inizio al consueto pasta party.

A seguire le premiazioni, con l’assegnazione del trofeo alla memoria Livio Ghezzi.

L’elenco dei premiati:

Trofeo Livio Ghezzi: Jemania di Piero de Pirro

Linea d’onore: 1° Libera di Lorenzo Zichichi – 2° Tuscan Spirit di Alessandro Vistoli – 3° Italica di Gianluca Sansoni

Generale Orc: 1° Excalibur di Fabrizio Gagliardi – 2° Yankee di Pierfrancesco Costagliola – 3° Pazza Idea 4 di Emanuele Masciarri

Generale Irc: 1° Pazza Idea 4 di Emanuele Masciarri – 2° Yankee di Pierfrancesco Costagliola – 3° Excalibur di Fabrizio Gagliardi.

Gli organizzatori ringraziano i comuni di Monte Argentario e Isola del Giglio per la collaborazione.