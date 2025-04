ROSELLE – Mikel Demiri, Team Promotech Mg-K-Vis, si impone nel trofeo Città di Grosseto, manifestazione di ciclismo amatoriale Uisp organizzata dal Team Marathon Bike con il patrocinio di Provincia e Comune di Grosseto e supportata dalla Banca Tema e dalla Big Mat di Maurizio Scarpelli (foto di Roberto Malarby).

In una volata con il gruppo sfilacciato, ma a ranghi – quasi – compatti, Demiri precede sull’ascesa che porta agli scavi di Roselle Fabrizio Mariottini, Vam Cycling Club, e Lucio Margheriti, Il Monte asd. Nei dieci si piazzano anche Luisiano Cannizzaro, Lazio Euronics, Ludovico Cristini, Mtb Santa Marinella Cicli Montanini, Marco Diamanti, Olimpia Cycling Team, Carlo Bugliani, Bicisport Sanguinetti, Daniele Paoli, Team Qred-Bike Emotion, Loriano Giannini, Team Vallone, e Francesco Bacci, Domestic Street Racing. Corsa velocissima, con numerosi scatti fin dal via da Roselle, ma i fuggitivi vengono sempre riassorbiti dal gruppo, fino alla citata volata conclusiva. “Era un gran bel percorso, in linea – ha affermato il vincitore, al termine premiato dal presidente Uisp, Massimo Ghizzani – mi sono trovato bene e la squadra mi ha dato una mano. Sono quasi sempre presente alle corse in Maremma, mi piacciono questi tracciati e sicuramente tornerò”.

Può sorridere anche Fabrizio Mariottini, secondo assoluto, ma vincitore della seconda fascia: “E’ la seconda affermazione stagionale – spiega – è arrivare con i più giovani è sicuramente una soddisfazione”. I vincitori di categoria nella prova che ha visto al via 74 ciclisti: Diamanti (Elite Sport); Yuri Botticelli, Uc Trasimeno (M1); Cristini (M2), Margheriti (M3); Filippo Scelfo, Vitam-In Cmf (M4); Paoli (M5); Alberto Lamberti, Team Vallone (M6); Giannini (M7); Fabio Alberi, Valdarno Regia Congressi (M8).