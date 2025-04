Foto di repertorio

GROSSETO – Dopo il grande successo della Quarto Stormo Run Race sconfinamento in terra senese per il circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma. Domenica 13 aprile quarta edizione della Su e giù per i colli senesi, corsa competitiva di 12 chilometri e mezzo con partenza alle 9,15 dal palasport di viale Sclavo.

La gara è inserita in altri tre circuiti oltre al Corri nella Maremma: campionato provinciale Uisp Siena, Siena Running Tour e Circuito Tuscany.

Sono previste tre camminate (12 chilometri e mezzo, 5 chilometri e con il cane) con ricavato all’associazione Nasisienasi vip Siena odv. Previste anche gara per bambini e 100 metri dell’amicizia per diversamente abili.

Organizzazione della polisportiva Mens Sana (3470972778, [email protected]).