GROSSETO – La prima finale del 2025 del calcio Uisp ha un obiettivo particolare. Disperata Scarlino-Torniella, che mette in palio la Coppa categoria 1 (la più importante per il calcio amatoriale), si gioca domani sera, venerdì 11 aprile alle 21 sul campo di via Adda a Grosseto. E per la prima volta è stato predisposto un biglietto di ingresso, 5 euro: il ricavato sarà interamente devoluto a Irene, la giovane mamma grossetana che dopo l’intervento chirurgico sta combattendo la sua battaglia fatta di un lungo percorso fatto di protesi e di riabilitazione.

“Per sostenere Irene – ricorda Francesco Luzzetti, coordinatore calcio Uisp – il comitato è molto impegnato e abbiamo in programma anche un torneo di burraco nella giornata di sabato. Ma anche come calcio abbiamo pensato di dare il nostro contributo”. “Tutte le nostre partite sono sempre state gratuite e così continuerà ad essere – aggiunge Luzzetti – ma siamo convinti che gli spettatori capiranno questa eccezione e sosteranno l’iniziativa”.