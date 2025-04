ROCCASTRADA – Un importante contributo dell’importo di 19mila euro, a cui si aggiungeranno altre risorse comunali per il completamento dei progetti, è quello che la Regione Toscana ha riconosciuto al Comune di Roccastrada con il fine di valorizzare le due manifestazioni inserite nel calendario delle rievocazioni storiche della Toscana, il “Medioevo nel Borgo” ed il “Palio storico delle contrade” che si svolgono tradizionalmente nel borgo di Roccatederighi ogni mese di agosto.

“Un riconoscimento della validità dei progetti presentati recentemente dal Comune di Roccastrada al termine di un percorso di co-progettazione condotto assieme alla Pro Loco di Roccatederighi ed altri partner con i quali la stessa collaborerà per la realizzazione di una serie di azioni ed eventi finalizzati proprio alla promozione ed alla valorizzazione delle due manifestazioni – commenta l’Amministrazione comunale -. E la soddisfazione in municipio e nella Pro Loco rocchigiana è decisamente elevata perché la domanda del Comune di Roccastrada, rispetto alle 18 istanze presentate a richiesta di finanziamento alla Regione Toscana, si è classificata al terzo posto della graduatoria regionale preceduta solo dalle manifestazioni due città capoluogo di provincia”.

“Due manifestazioni di sicura eccellenza quelle finanziate che per altro sono le uniche del nostro territorio ad essere inserite nel calendario regionale delle rievocazioni storiche – queste le parole del sindaco Francesco Limatola –. Il riconoscimento attribuito da parte della Regione Toscana, che approfitto per ringraziare, è uno stimolo per l’Amministrazione comunale per valorizzare ulteriormente le due manifestazioni di rievocazione storica decisamente prestigiose come il Medioevo nel Borgo ed il Palio storico delle Contrade di Roccatederighi. Un plauso all’Associazione Pro Loco di Roccatederighi che ha partecipato al percorso di co-progettazione indetto dal Comune con idee innovative e progetti che troveranno compimento nel corso di quest’anno con lo scopo di far crescere ancora di più i due eventi”.

“I progetti sono il frutto del lavoro prezioso di co-progettazione fatto, per la prima volta, in collaborazione con il Comune di Roccastrada – queste le parole del presidente della Pro Loco Giulio Galdi -. L’esito di questo bando segna una data importante per il Comune di Roccastrada che fruisce di un contributo sostanzioso dalla Regione Toscana in tema di promozione del territorio entrando addirittura nel podio tra i progetti meritevoli di finanziamento. Si tratta di un finanziamento riservato alla promozione delle manifestazioni di rievocazione storica al quale il Comune di Roccastrada ha partecipato con il corposo e dettagliato progetto per le manifestazioni Medioevo nel Borgo e Palio storico delle contrade, organizzate nel paese di Roccatederighi. Un risultato davvero appagante per il gran lavoro di gruppo svolto tra il competente ufficio comunale, la Proloco di Roccatederighi che rappresento e le varie professionalità che si sono adoperate”.

“La progettualità che riguarda l’anno 2025 – prosegue Giulio Galdi – prevede moltissimi eventi che andranno a sostenere ed accompagnare le due manifestazioni. Nell’ arco dell’ anno saranno coinvolti nelle progettualità i bambini piccoli della Scuola dell’Infanzia di Roccatederighi, quelli più grandi della Primaria di Sassofortino e delle scuole Medie di Roccastrada, fino ad arrivare anche a collaborazioni con Istituti superiori di Grosseto fino all’ Università di Siena. Sarà prevista la cooperazione con alcuni Enti e Pro Loco della Provincia che ringraziamo per averci garantito la partnership, il tutto con il fine di rinverdire il tema storico che rimanda al XV secolo. Con l’augurio che il sostegno tra associazioni, amministrazioni e enti pubblici sia duraturo, la Proloco di Roccatederighi esprime grande soddisfazione per questo gratificante traguardo”.