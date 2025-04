MONTE ARGENTARIO – Domenica 6 aprile si è svolta a Porto Santo Stefano la gara di pesca solidale con canna da riva, organizzata dal Rotary Club di Monte Argentario in collaborazione con la Fipsas provinciale di Grosseto, guidata dal presidente Giampaolo Ricci, gara valida anche per il circuito preparatorio alla coppa Italia.

La manifestazione ha visto la partecipazione di 52 atleti provenienti da tutta Italia, suddivisi in 25 coppie, con undici squadre, che si sono sfidati con grande sportività in una splendida giornata di inizio primavera all’Argentario. I vincitori assoluti della competizione sono stati: Teodoro Di Paola – Stefano Falchi (Circolo della Pesca Livorno), Mauro Orlandi – Fabio Pistilli (Asd Civitavecchia), Roberto Cavallini – Alessandro Cheli (Circolo della Pesca Livorno), Pierluigi Perla – Andrea Ferone (Asd Civitavecchia), Mauro Campidonico – Domenico Ferone (Asd Civitavecchia).

Livorno e Civitavecchia si sono divise i gradini più alti del podio, confermando il loro valore tecnico in un evento che, oltre alla competizione, ha avuto come protagonisti assoluti la solidarietà e la condivisione.

“Nonostante la scarsa presenza di pesce, lo spirito sportivo e la finalità benefica dell’iniziativa hanno lasciato in tutti i partecipanti un ottimo ricordo – dicono dal Rotary -. Un grazie speciale al risto-pescatore Raffaele Consolandi che ha ospitato le squadre nel dopo gara per le premiazioni al ristorante Lo Sfizio 2.0. Un ringraziamento particolare va anche ai partner che hanno contribuito con i premi: la Fipsas provinciale, la compagnia Maregiglio e l’Hotel La Caletta Beach Club, il cui supporto è stato fondamentale per la riuscita della giornata”.

Appuntamento già fissato per il prossimo anno, con una nuova edizione della pesca solidale.