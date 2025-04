GROSSETO – «Gli studenti sono stati bravissimi hanno colto in pieno lo spirito del progetto dando risalto a figure che rappresentano un vero e proprio patrimonio per il nostro territorio, nel passato e nel presente» afferma il presidente del Consiglio comunale di Grosseto Fausto Turbanti. che questa mattina era presente alla Festa della Toscana alla sala Eden, a Grosseto.

19 le classi che hanno aderito al progetto e che questa mattina sono state premiate.

«Gli studenti hanno dimostrato che anche la Maremma è terra di genio e innovazione. Il titolo che abbiamo dato all’iniziativa, “La bella storia della Toscana”, non è stato scelto a caso: richiama infatti la “Bella storia” che nei mesi scorsi ci ha permesso di portare in Consiglio comunale i racconti di associazioni di volontariato e realtà che si mettono a disposizione degli altri».

«In entrambi i casi il Consiglio si è aperto alla città e oggi ha dimostrato di riuscire a coinvolgere anche i giovani, tanto che siamo stati costretti a cercare una sala più grande per poterli ospitare tutti» prosegue Turbanti.

«Sono sicuro che se affronteranno con lo stesso piglio la vita, così come hanno seguito questo progetto, saranno loro a fare la storia di Grosseto e della Toscana. Ringrazio quindi i ragazzi, i loro insegnanti e i dirigenti scolastici per la partecipazione, l’assessore Luca Agresti e la cooperativa Uscita di sicurezza per averci messo a disposizione la sala Eden».