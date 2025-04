GROSSETO – Domani, giovedì 10 aprile 2025, la Maremma vedrà un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli che si schiariranno nel corso della giornata. Tuttavia, al mattino potrebbero verificarsi residue piogge sparse, soprattutto nelle zone meridionali della provincia.​

Mattina: ultime piogge nel sud della provincia

Nelle prime ore del mattino, le aree meridionali della provincia di Grosseto, come Orbetello e Monte Argentario, potrebbero ancora essere interessate da piogge sparse. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 7-8°C.​

Pomeriggio: schiarite su tutto il territorio

Dal pomeriggio è previsto un generale miglioramento con cieli poco nuvolosi su tutta la provincia. Le temperature massime raggiungeranno valori primaverili, con circa 18°C a Grosseto città, 17°C nella zona dell’Amiata e fino a 19°C nelle aree costiere come Follonica.​

Venti e mari: condizioni favorevoli

I venti saranno deboli e variabili durante l’intera giornata, mentre i mari risulteranno poco mossi, favorendo le attività marittime lungo la costa.​

Le previsioni comune per comune

Fonte: 3BMeteo