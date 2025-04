GROSSETO – Più di 400 studenti questa mattina hanno riempito la sala Eden per la cerimonia conclusiva della Festa della Toscana. Prendendo spunto dal tema “Terra di genio e innovazione” stabilito dal Consiglio regionale, la presidenza del Consiglio comunale ha ideato il progetto “La bella storia della Toscana” coinvolgendo le scuole secondarie di primo grado del territorio.

“La risposta è stata molto positiva, con la partecipazione di sei istituti per un totale di 19 classi – dicono dal Comune -. L’idea proposta agli studenti è stata quella di scegliere un personaggio del passato o del presente che abbia portato alto il nome della nostra regione in Italia e nel mondo, individuare l’elemento innovativo e spiegarne l’importanza, con un’attenzione particolare anche alla storia locale. E così è stato: i ragazzi hanno infatti scelto solo personaggi legati a Grosseto e alla Maremma, creando delle tavole riassuntive dedicate a don Zeno (trattato da due classi), Ferdinando Innocenti, Giovanni Chelli, Raimondo Vivarelli (nonno e nipote), Vittorio Fossombroni, Giuliana Ponticelli, Leonardo Ximenes, Roberto Ferretti, Brunetta Scotti, Ludovico Consorti, Laura Perna, Luca Giannerini, Gianfranco Luzzetti, Ubaldo Corsini, Pier Cristoforo Giulianotti, Alessandra Sensini e Federico Guidarelli”.

Nella sala Eden i ragazzi hanno avuto la possibilità di spiegare a voce il proprio lavoro alla presenza dei rappresentanti del Comune, del provveditore Alessandra Liberatore, oltreché di Guidarelli, Giannerini, di Corrado Corsini, di due esponenti della comunità di Nomadelfia e di uno degli eredi di Luzzetti, mentre Sensini e Giulianotti, pur non potendo partecipare all’evento, hanno tenuto a inviare un videomessaggio di saluto e ringraziamento.

“Gli studenti sono stati bravissimi – commenta il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti -. Hanno colto in pieno lo spirito del progetto dando risalto a figure che rappresentano un vero e proprio patrimonio per il nostro territorio, nel passato e nel presente: hanno dimostrato che anche la Maremma è terra di genio e innovazione. Il titolo che abbiamo dato all’iniziativa, ‘La bella storia della Toscana’, non è stato scelto a caso: richiama infatti la ‘Bella storia’ che nei mesi scorsi ci ha permesso di portare in Consiglio comunale i racconti di associazioni di volontariato e realtà che si mettono a disposizione degli altri. In entrambi i casi il Consiglio si è aperto alla città e oggi ha dimostrato di riuscire a coinvolgere anche i giovani, tanto che siamo stati costretti a cercare una sala più grande per poterli ospitare tutti. Sono sicuro che se affronteranno con lo stesso piglio la vita, così come hanno seguito questo progetto, saranno loro a fare la storia di Grosseto e della Toscana. Ringrazio quindi i ragazzi, i loro insegnanti e i dirigenti scolastici per la partecipazione, l’assessore Agresti e la cooperativa Uscita di sicurezza per averci messo a disposizione la sala Eden, Tv9 per averci aiutato a gestire l’evento al meglio e Rovani Group per averci offerto la sicurezza”.

Hanno partecipato le classi II A, II B, II C, II D, II E e II F della scuola Dante Alighieri, la I A e la I B della Da Vinci, la I A, II B e III A della Ungaretti, la III A, III D, III E, III F, III G e III H della Vico, la II A della Madonna delle Grazie e la I A della scuola Fattori di Marina.