CIVITELLA PAGANICO – Il gruppo Emergency Maremma, in collaborazione con le scuole medie dei comuni di Paganico e di Scansano in provincia di Grosseto, terrà degli incontri con gli studenti nel pomeriggio del 10 aprile a Paganico e la mattina dell’11 aprile a Scansano.

“Dialogheremo con gli studenti sui temi relativi al ripudio della guerra, sull’educazione ai diritti umani e alla solidarietà e del rifiuto della violenza in tutti gli ambiti – dichiara Emergency -. Emergency crede nella pace, ripudia la guerra, crede nella Costituzione e nei suoi valori”.

“La collaborazione con la scuola e con gli insegnanti è di fondamentale importanza per trasmettere questi valori alle nuove generazioni, in particolare in questi tempi in cui la guerra come ipotesi futura sta permeando la politica e la comunicazione, cercando di rendere accettabile l’idea stessa della guerra”.