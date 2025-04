GROSSETO – La ginnastica Uisp ha festeggiato una giornata speciale con il campionato promozionale di ginnastica ritmica, la quinta edizione del Trofeo Città di Grosseto. Un’ottantina di giovanissime atlete, dai 5 ai 10 anni, si sono infatti confrontate nella tensostruttura della Polisportiva Barbanella Uno, una delle tre società che hanno preso parte all’evento insieme ad Artistica Grosseto e Ginnastica Grifone. Per molte bambine si è trattato della vera prima competizione da quando sono in pedana, per tutte una bellissima esperienza davanti ai sorrisi dei genitori che hanno gremito l’impianto di via Mercurio a Grosseto.

A dare il via all’evento è stato Fabio Nocchi, vicepresidente Uisp Grosseto. “Questo è un evento che abbiamo voluto ormai da cinque anni, proprio per dare modo alle piccole ginnaste di iniziare ad affacciarsi sulla pedana – conferma – Qui non parliamo di gare agonistiche, ma di prove promozionali. E’ un momento di confronto, ma soprattutto di gioia, divertimento e socializzazione, come da prerogativa Uisp”.

“Per la ginnastica il periodo del Covid è stato particolarmente difficile – ricorda il vicepresidente della Uisp – fortunatamente adesso le società hanno ripreso a pieno ritmo, sia come ritmica che come artistica, e anche gli eventi della Uisp lo stanno dimostrando. Ricordo il successo strepitoso che ha avuto Arte in festa a gennaio”.

A guidare la ginnastica Uisp ora c’è Giulia Bianchini, che ha raccolto il testimone proprio da Nocchi. “Ringrazio Fabio per tutto quello che ha fatto negli ultimi anni – afferma – io ho iniziato questa avventura con entusiasmo. Credo molto nel lavoro di squadra, l’obiettivo è vedere il movimento continuare a crescere riuscendo a organizzare più eventi in tutta la provincia”.

La prima uscita, con il campionato promozionale, è stata sicuramente incoraggiante: “Una bellissima giornata per la ginnastica della nostra città – aggiunge Bianchini – devo ringraziare il comitato per il supporto e le tre società partecipanti. Sappiamo che questa disciplina è molto importante per la Uisp, avendo tanti tesserati, e ci impegneremo per farla crescere ancora”.

Alle premiazioni sono intervenuti anche il presidente Uisp Massimo Ghizzani e il segretario generale Sergio Perugini.